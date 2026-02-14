El Barça dice 'basta' y envía una carta a la RFEF y al CTA por la "acumulación de errores relevantes en perjuicio del club"

El Barça ha dicho 'basta' tras el arbitraje del Metropolitano. El club azulgrana ha enviado una carta formal a la RFEF, al CTA, al responsable del VAR y al Director de la Asesoría Jurídica en la que expresa "su profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo". En el comunicado el Barça denuncia una "falta de coherencia en el criterio disciplinario" y la "acumulación de errores relevantes en perjuicio del club", entre otras.

Todo viene precedido por el polémico gol anulado a Cubarsí al principio de la segunda parte en el que el VAR estuvo seis minutos revisando la jugada. Sucedió cuando el Atleti ganaba 4-0. Después se pronunció tanto Flick como Laporta para quejarse de la decisión de Munuera Montero.

Comunicado completo del Barça

"1. Falta de coherencia en el criterio disciplinario

El FC Barcelona denuncia la existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idéntica, especialmente en cuanto a sanciones disciplinarias. Esta disparidad genera una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición.

2. Criterios contradictorios en acciones de mano

El Club pone de manifiesto la incoherencia en la interpretación de manos en el área, incluso en partidos arbitrados por los propios colegiados. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento.

3. Acumulación de errores relevantes

Más allá de casos puntuales, el FC Barcelona señala la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de ellos determinantes y en perjuicio del Club. Esta acumulación afecta directamente a la integridad de la competición y genera una creciente desconfianza.

4. Aplicación y transparencia del VAR

El Club expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología, especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. También se denuncia la falta de transparencia en la gestión y publicación de los audios del VAR.

5. Criterios en las revisiones en el monitor

El FC Barcelona cuestiona la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones. El Club quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una urgente revisión de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar:

La uniformidad en las decisiones arbitrales

La igualdad de trato entre clubes

La credibilidad y el prestigio de las competiciones

Asimismo, el FC Barcelona solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR, independientemente de si existe revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral".

"Consecuencias públicas y transparentes en caso de negligencias o errores graves"

Además, en el comunicado se remarca que la intención del club es que se "establezcan consecuencias públicas y transparentes en caso de errores graves o negligencias": "El Club propone la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema".

