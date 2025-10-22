Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Copa Davis | Tenis

El palo a Sinner de una leyenda del tenis italiano tras renunciar a la Copa Davis: "Es una bofetada al deporte italiano"

Nicola Pietrangeli, dos veces campeón de Roland Garros, carga contra la decisión de Sinner de no jugar las finales de la Copa Davis en Bolonia.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam en Arabia Saud&iacute;

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam en Arabia SaudíEfe

Jannik Sinner no estará en las finales de la Copa Davis en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre. El equipo de Filippo Volandri tratará de retener su corona sin su mejor jugadores y con Lorenzo Musetti como líder del equipo italiano. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori completan el equipo transalpino.

"Jannik no ha presentado su disponibilidad para esta edición de 2025. La Copa Davis es y seguirá siendo su hogar, y estoy seguro de que Jannik volverá pronto a formar parte del equipo. Mientras tanto, puedo contar con un grupo dispuesto a luchar y a darlo todo", desveló este lunes Filippo Volandri, capitán de Italia.

El propio Jannik Sinner explicaba su decisión a Sky Sports, admitiendo que no había sido sencillo renunciar a jugar con Italia.

"No ha sido fácil, pero después de las ATP Finals en Turín el objetivo es empezar con buen pie en el Open de Australia. Puede que no lo parezca, pero una semana de preparación durante ese periodo puede marcar la diferencia. Ganamos la Copa Davis en 2023 y 2024, y esta vez mi equipo y yo lo hemos decidido así", explicó el ganador de cuatro grand slam.

El anuncio de Jannik Sinner ha caído como una bomba en Italia y algunas voces autorizadas se han pronunciado al respecto, una de ellas ha sido la de Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano y ganador de Roland Garros en 1959 y 1960.

"Es una gran bofetada al deporte italiano. No entiendo cuando dice que ha sido una elección difícil, estamos hablado de jugar al tenis, no de ir la guerra. Cuando se trata de la Copa Davis, se trata de lo máximo, el objetivo de cualquier deportista es ponerse la camiseta azul", apuntó Pietrangeli en declaraciones que recoge la agencia de noticias ANSA.

"Espero que durante la Davis no se vaya a jugar a otro lugar..."

El extenista italiano cuestionó la decisión de Sinner y le dejó un dardo al hablar de las prioridades del número 2 de la ATP.

"Desafortunadamente, sé que hablo de otra época. Espero que durante la Davis no se vaya a jugar a otro lugar, veo que el mundo hoy se mueve por dinero y el corazón lo dejan de lado", opina Nicola Pietrangeli.

Estas palabras de Pietrangeli contrastan con las de Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), quien defendió la decisión de Jannik Sinner de no estar en Bolonia para disputar las finales de la Copa Davis.

"Entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que sin embargo nos resulta muy dolorosa, al final de una temporada larga e intensa, en la que ha demostrado una vez más ser un referente extraordinario para todo el movimiento tenístico italiano", explicó Angelo Binaghi.

"Estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta italiana con la misma pasión y determinación de siempre", indicó el presidente de la FITP.

Italia arrancará la defensa de su corona el 19 de noviembre ante Austria. Si ganan esa eliminatoria, en semifinales les espera el ganador del Francia - Bélgica. España, con Alcaraz como líder del equipo, se enfrentará a República Checa en los cuartos de final. En unas hipotéticas semifinales, el equipo español se enfrentaría al ganador del Argentina - Alemania.

Justo antes de la Copa Davis, se disputará en Turín las Nitto ATP Finales (del 9 al 16 de noviembre), una cita que reúne a los ocho mejores tenistas del mundo y en la que Jannik Sinner defiende 1.500 puntos como campeón invicto del año pasado.

