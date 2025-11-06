Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nogueras acusa al Gobierno de "vivir en una realidad paralela" y le reprocha su "deuda pendiente con Cataluña"

El partido catalán critica la falta de inversión del Estado y exige explicaciones al Ejecutivo tras perder su mayoría parlamentaria.

Miriam Nogueras

Nogueras acusa al Gobierno de "vivir en una realidad paralela" | EFE

Ángel Granero
Publicado:

La portavoz del Gobierno en el Congeso, Miriam Nogueras, ha hablado en Espejo público tras la rueda de Prensa en la que han anunciado enmiendas a todas las leyes presentadas por el gobierno.

Nogueras ha reclamado al Gobierno español que comparezca ante los ciudadanos después de haber perdido su mayoría parlamentaria. Según señala, es una cuestión de legitimidad y responsabilidad democrática.

"Lo normal en una democracia parlamentaria es que, cuando se pierde la mayoría, el Gobierno comparezca para dar explicaciones a los ciudadanos sobre cómo se va a gobernar a partir de ahora y si existe la intención de seguir gobernando o no", ha afirmado.

Desde la formación independentista insisten en que es el Ejecutivo quien debe aclarar su hoja de ruta: "Es una responsabilidad que tiene el Gobierno español y entendemos que es quien debe dar explicaciones".

"Ninguna ley del Gobierno ha sido buena para Cataluña"

Preguntada sobre si apoyarían alguna iniciativa legislativa del Ejecutivo, la portavoz de Junts señala que "hasta ahora ninguna ley que haya presentado el Gobierno español ha sido buena para Cataluña".

Nogueras explica que durante los últimos meses se ha centrado en frenar aquellas normas que consideran perjudiciales para la clase media trabajadora catalana. "Veo muy difícil que ahora el Gobierno presente una ley que sea buena para Cataluña", añaden.

Además, recuerda que el Ejecutivo "tiene muchos deberes y deudas pendientes con los ciudadanos de Cataluña, y no ha cumplido".

Críticas a la desigualdad en la inversión territorial

Junts también denuncia el desequilibrio en las inversiones del Estado entre territorios. "Nos preguntamos hoy cómo puede explicar el Gobierno que se inviertan 128 euros por ciudadano catalán y, en cambio, 365 euros por ciudadano madrileño", ha lamentado.

"Todo esto es una deuda pendiente que tiene el Gobierno español con Cataluña", señala, reprochando además la pasividad de otros partidos catalanes ante esta situación: "Lo que me extraña es que los partidos catalanes que siguen aquí no hagan nada frente a esta realidad".

"El Gobierno vive en una realidad paralela"

Junts considera que el Ejecutivo central ignora los problemas reales de los ciudadanos. "El Gobierno vive en una realidad paralela, no conoce la realidad en la que viven muchos ciudadanos", afirmaron.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno no los tome en serio asegura que "hay pocos partidos, y Junts es uno de ellos, que cuando han dicho A es A y cuando han dicho B es B. No hemos tenido complejos en decir que no a leyes que, aunque suenen bien, en realidad perjudican a la gente".

"Se escudan en que nosotros decimos una cosa y luego otra, cuando precisamente somos los únicos que podemos decir que hemos cumplido", ha señalado. "Insisto: esta gente vive en una realidad paralela, y nosotros les hemos dado un baño de realidad", ha sentenciado.

