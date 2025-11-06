Junts anuncia enmiendas a "la totalidad de las leyes" que el Gobierno tiene registradas en el Congreso

Junts ha convocado una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha anunciado enmiendas a la totalidad "la totalidad de las leyes" que el Gobierno tiene registradas en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al Congreso en el futuro, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, a menos que "una sus votos con el PP y Vox".

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", así lo ha anunciado la portavoz del partido, Miriam Nogueras, quien ha asegurado que "el PSOE y Sumar se han aferrado a nuestros votos para no gobernar". Ha señalado que el Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa" y que la maniobra de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar.

De esta forma señala que "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'" y ha señalado que las 9 leyes que ya han pasado su trámite en el Consejo de Ministros "también tendrán su enmienda a la totalidad" . Además, ha lamentando que el Gobierno haya perdido considera "una oportunidad histórica" por no cumplir los acuerdos que alcanzaron con los de Carles Puigdemont a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez.

En el momento en el que Nogueras ha anunciado las medidas ante los medios, Junts ha registrado las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Gobierno que aún no han arrancado su tramitación. Votarán en contra de las otras 21 que aun están en tramite y también pedirán la devolución al Ejecutivo de las próximas que pueda presentar. Ha matizado tres de ellas van a acompañadas de un acuerdo con Junts y estas "las queremos cobrar", como también el decreto sobre la 'ley ELA'

Punto y final al acuerdo con el PSOE

El pasado 30 de octubre, los afiliados de Junts per Catalunya ratificaron la decisión de la dirección de poner punto y final al acuerdo de investidura con el PSOE, con un 87% de votos favorables. Ocurría tan solo unos días después de la rueda de prensa de Puigdemont en la que confirmaba la postura de Junts per Catalunya de romper las relaciones con los socialistas. Puigdemont denunció que el partido de Sánchez "no tiene voluntad para cumplir el acuerdo de Bruselas", acusándoles de "solo moverse por el tacticismo de poder".

Ante esto, se mostró tajante respaldando la postura adoptada por su partido que desde ese momento pasaba a formar parte de la oposición: "No estamos dispuestos a apoyar a ningún Gobierno que no apoye a Cataluña", decía.

Las bases del partido participantes en la consulta tuvieron que responder a la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección ejecutiva nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?". El partido liderado por Carles Puigdemont elegía esta fórmula de celebrar una consulta porque fueron las mismas bases las que también validaron, en su momento, el pacto con los socialistas que se tradujo en el acuerdo de Bruselas, en 2023.

Pedro Sánchez viaja a Brasil

En el momento del anuncio de Junts, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a la República Federativa de Brasil para asistir a la 30ª Conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP-30).

