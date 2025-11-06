Alerta naranja en Cataluña por las fuertes lluvias: varias universidades suspenden sus clases

Llueve con fuerza en Cataluña y es necesario extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de rieras y barrancos. En Lleida, Tarragona y Barcelona, los vecinos recibieron la alerta en su teléfono que así se lo indicaba. El aviso naranja ante las fuertes lluvias se activaba durante la madrugada de este jueves y varias universidades catalanas han suspendido sus clases. Entre ellas, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ha cancelado toda la actividad académica durante la jornada y ha recomendado el teletrabajo a su personal, y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que ha suspendido las clases hasta las 13:00 horas.

La zona que más preocupa, tal y como explicaba nuestro compañero César Gonzalo en las Noticias de la Mañana es el interior de Cataluña, donde ya han caído más de 34 litros, así como el litoral de Tarragona. La banda tormentosa irá moviéndose a lo largo de la madrugada recorriendo el resto del litoral de Cataluña.

El aviso de nivel naranja permanece vigente durante esta madrugada en la mayor parte de Cataluña porque pueden acumularse en tan solo una hora hasta 40 litros por metro cuadrado. También hay que tener mucha precaución por las posibles granizadas. Según la directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, la lluvia "será intensa pero durará poco".

Cortes ferroviarios y actuaciones de emergencia

El temporal de lluvias ha provocado interrupciones ferroviarias en las líneas R15 y R14. En la primera, un muro ha caído sobre la zona de vías entre Móra d’Ebre y Ascó (Tarragona), mientras que una avería en la catenaria ha obligado a suspender la circulación en la R14, a la altura del apeadero Riu Milans, entre Lleida y La Plana de Picamoixons. Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat y Renfe está gestionando servicios alternativos por carretera para los viajeros afectados.

Los Bomberos de la Generalitat han atendido hasta las siete de la mañana 21 avisos por lluvias en las comarcas del sur de Tarragona y de Lleida, la mayoría por inundación de bajos. Doce de los servicios se han concentrado en las Tierras del Ebro, siete de ellos en Móra d’Ebre, donde los Mossos vigilan el barranco de la Faneca por las intensas precipitaciones.

La Generalitat no ha impuesto restricciones de movilidad, aunque sí ha enviado alertas preventivas a los móviles en las zonas más afectadas. La consellera de Interior, Núria Parlon, pidió a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y consultar las previsiones meteorológicas antes de salir de casa.

Descienden las temperaturas

Las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada en la Península, descenso que será notable en las máximas en amplias áreas de la Península y de forma localmente extraordinaria en el interior sureste. Se registran pocos cambios en los litorales del este y sureste peninsular.

En los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular habrá heladas débiles. Además, predominarán los vientos moderados de componente oeste en la Península y Baleares, exceptuando la componente este en el tercio nordeste peninsular y archipiélago balear. Soplará con intervalos de fuerte en el este de Alborán, litorales gallegos y cantábricos. Se esperan probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Pirineos, localmente en la Cordillera Cantábrica y en zonas altas del este y sureste peninsular. En el Pirineo catalán podrían registrarse también las primeras nevadas, aunque de escasa intensidad.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.