Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Temporal

Alerta naranja en Cataluña por las fuertes lluvias: varias universidades suspenden sus clases

La zona que más preocupa es el interior de Cataluña, donde ya han caído más de 34 litros, así como el litoral de Tarragona.

El Govern pide extremar precauciones por "lluvias torrenciales" este jueves

Alerta naranja en Cataluña por las fuertes lluvias | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Llueve con fuerza en Cataluña y es necesario extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de rieras y barrancos. En Lleida, Tarragona y Barcelona, los vecinos recibieron la alerta en su teléfono que así se lo indicaba. El aviso naranja ante las fuertes lluvias se activaba durante la madrugada de este jueves y varias universidades catalanas han suspendido sus clases. Entre ellas, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ha cancelado toda la actividad académica durante la jornada y ha recomendado el teletrabajo a su personal, y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que ha suspendido las clases hasta las 13:00 horas.

La zona que más preocupa, tal y como explicaba nuestro compañero César Gonzalo en las Noticias de la Mañana es el interior de Cataluña, donde ya han caído más de 34 litros, así como el litoral de Tarragona. La banda tormentosa irá moviéndose a lo largo de la madrugada recorriendo el resto del litoral de Cataluña.

El aviso de nivel naranja permanece vigente durante esta madrugada en la mayor parte de Cataluña porque pueden acumularse en tan solo una hora hasta 40 litros por metro cuadrado. También hay que tener mucha precaución por las posibles granizadas. Según la directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, la lluvia "será intensa pero durará poco".

Cortes ferroviarios y actuaciones de emergencia

El temporal de lluvias ha provocado interrupciones ferroviarias en las líneas R15 y R14. En la primera, un muro ha caído sobre la zona de vías entre Móra d’Ebre y Ascó (Tarragona), mientras que una avería en la catenaria ha obligado a suspender la circulación en la R14, a la altura del apeadero Riu Milans, entre Lleida y La Plana de Picamoixons. Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat y Renfe está gestionando servicios alternativos por carretera para los viajeros afectados.

Los Bomberos de la Generalitat han atendido hasta las siete de la mañana 21 avisos por lluvias en las comarcas del sur de Tarragona y de Lleida, la mayoría por inundación de bajos. Doce de los servicios se han concentrado en las Tierras del Ebro, siete de ellos en Móra d’Ebre, donde los Mossos vigilan el barranco de la Faneca por las intensas precipitaciones.

La Generalitat no ha impuesto restricciones de movilidad, aunque sí ha enviado alertas preventivas a los móviles en las zonas más afectadas. La consellera de Interior, Núria Parlon, pidió a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y consultar las previsiones meteorológicas antes de salir de casa.

Descienden las temperaturas

Las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada en la Península, descenso que será notable en las máximas en amplias áreas de la Península y de forma localmente extraordinaria en el interior sureste. Se registran pocos cambios en los litorales del este y sureste peninsular.

En los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular habrá heladas débiles. Además, predominarán los vientos moderados de componente oeste en la Península y Baleares, exceptuando la componente este en el tercio nordeste peninsular y archipiélago balear. Soplará con intervalos de fuerte en el este de Alborán, litorales gallegos y cantábricos. Se esperan probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Pirineos, localmente en la Cordillera Cantábrica y en zonas altas del este y sureste peninsular. En el Pirineo catalán podrían registrarse también las primeras nevadas, aunque de escasa intensidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

¿Por qué el huracán Melissa es considerado la "tormenta del siglo"?

El ojo del huracán Melissa captado por un satélite

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

El frío llega de golpe con un temporal que se va y otro que llega, con nieve en los Pirineos: La advertencia de César Gonzalo

El Govern pide extremar precauciones por "lluvias torrenciales" este jueves

Alerta naranja en Cataluña por las fuertes lluvias: varias universidades suspenden sus clases

Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa: "Llegan más tormentas y una bajada de temperaturas"

Puesta de sol en Llodio (Álava)
Fotos espectadores

La mejor foto del tiempo de octubre de 2025

César Gonzalo
Temporal atlántico

Llega un frente tormentoso con avisos hasta por tornados: la previsión detallada de César Gonzalo

La previsión del miércoles 5 de noviembre de 2025
Previsión tiempo

Mercedes Martín: “Vientos huracanados y tormentas con granizo para el miércoles”

Este miércoles, las lluvias se extenderán a zonas del interior y se activan los avisos de nivel naranja por tormentas en Huelva, Sevilla y Cádiz.

La previsión de César Gonzalo
La previsión de César Gonzalo

Llega el viento sur: hoy con una tarde muy cálida y mañana con un carrusel de tormentas

Martes con avisos de AEMET activos por fuertes rachas de viento en las comunidades del Cantábrico y Galicia. En las costas gallegas se activa el nivel naranja por oleaje. Con viento de componente sur la tarde será más cálida que la de ayer en la península, mientras se mantendrán las máximas veraniegas en Canarias. En cuanto a las lluvias hoy se quedarán el noroeste, será mañana cuando lleguen a más zonas.

Mercedes Martín

Del calor anómalo al desplome térmico y las tormentas: la advertencia de Mercedes Martín sobre el cambio de tiempo

César Gonzalo

Comienza con sol y tardes cálidas, pero César Gonzalo avisa que las lluvias volverán durante la semana

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Fin de semana de lluvias generosas el sábado y más sol el domingo"

Publicidad