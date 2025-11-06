Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Donald Trump carga contra el nuevo alcalde demócrata Zohran Mamdani: "Comunismo o sentido común"

Tras la elección como alcalde del candidato demócrata Zohran Mamdani, Donald Trump cree que los residentes de Nueva York comenzarán "pronto" a abandonar la ciudad para "huir del comunismo".

El presidente de EEUU Donald Trump.

Nuevas declaraciones del presidente de EEUU Donald Trump

Laura Simón
Publicado:

El presidente de EEUU Donald Trump cree que los residentes de Nueva York comenzarán "pronto" a abandonar la ciudad para "huir del comunismo" tras la elección como alcalde del candidato demócrata Zohran Mamdani. "Nuestros oponentes están empeñados en convertir EEUU en una Cuba comunista o en una Venezuela socialista, y ya ven lo que les pasó a esos lugares. Durante generaciones Miami ha sido un refugio para quienes huían de la tiranía comunista, declaraba Trump en el Foro empresarial de EEUU".

El jefe de la Casa Blanca ha dejado clara su animadversión con el nuevo alcalde con la frase "comunismo o sentido común".

Protestas en Washington ante el "fin del régimen fascista de Donald Trump

Las declaraciones de Trump coinciden con la protesta de cientos de personas en Washington para exigir el "fin del régimen fascista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas manifestaciones se producen cuando se cumple un año de su elección para un segundo mandato y un día después de la derrota republicana en varias elecciones locales.

Bajo el lema "que se largue Trump", los manifestantes, convocados por la plataforma Refuse Fascism, comenzaron su protesta cerca del Monumento a Washington e iniciaron una marcha hacia el Capitolio y el Tribunal Supremo. Los manifestantes celebraron, con cánticos y pancartas, la victoria demócrata en las contiendas locales del martes, como las de Nueva York, Virginia o Nueva Jersey, que consideraron como un duro golpe para la Administración republicana.

Algunos opinaron acerca de la reacción de Trump, que consideró que la razón de la derrota fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del Gobierno federal, que lleva 36 días sin operar por falta de presupuestos.

