Vicente Vallés, sobre el juicio al fiscal: "Nada es ajeno a la guerra política Sánchez - Ayuso, guerra en la que nadie hace prisioneros"
Corresponderá a los magistrados del Supremo decidir quién gana esta batalla concreta, dentro de esa guerra.
El juicio al fiscal general del Estado se ha convertido en un episodio muy significativo, para entender los códigos que condicionan en España la política y la justicia. Política y justicia, valga la redundancia. Nada de lo que ocurre en la sala de vistas del Tribunal Supremo, es ajeno a la guerra política que sobrevuela este juicio: la que mantienen Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Y es una guerra en la que nadie hace prisioneros.
Ahora corresponderá a los magistrados del Supremo decidir quién gana esta batalla concreta, dentro de esa guerra: la batalla que se inició con la filtración de un documento privado del novio de Ayuso, y que ha terminado con el fiscal general acusado de revelación de secretos. Como personajes secundarios, estos días declaran ante los jueces varios testigos, fiscales, funcionarios de la fiscalía, dirigentes políticos, periodistas y el novio de Ayuso. Y ya ha quedado claro que no hay unanimidad. Las versiones difieren, lo que complicará la tarea del tribunal.
Y, ya podemos asegurar, que decidan los jueces lo que decidan, la sentencia se considerará la victoria de unos, y la derrota de otros. Victoria o derrota políticas, por supuesto.
