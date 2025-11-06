Simone Biles revela que se ha operado el pecho y sometido a dos cirugías plásticas más

Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia y ganadora de 11 medallas olímpicas y 23 oros mundiales, ha desvelado en sus redes sociales que se ha operado el pecho y se ha sometido a otras dos operaciones para corregir las bolsas en los ojos y los lóbulos de las orejas. La gimnasta estadounidense recordó en el digital E! News el pasado miércoles la pregunta que había hecho a sus seguidores sobre qué pensaban que se había hecho.

"Me he hecho tres cirugías plásticas. Dos de ellas nunca podríais adivinarlas. Haced vuestras apuestas", señalaba Simone Biles en TikTok el pasado mes de octubre.

La gimnasta de Columbus, Ohio, acabó desvelando que se ha sometido a un aumento de pecho, una blefaroplastia inferior y una corrección de los lóbulos de las orejas.

"Blefaroplastia inferior porque tenía unas bolsas horribles en los ojos y cirugía del lóbulo de la oreja, ya que cuando era más joven se me desgarró el lóbulo cuando se me arrancó un pendiente", explicó la campeona olímpica y mundial.

Simone Biles se casó en 2023 con Jonathan Owens, jugador de fútbol americano en los Chicago Bears de la liga NFL. Tres años antes, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, decidió retirarse de la final por equipos y de varias competencias individuales para priorizar su salud mental, afectada por una crisis de ansiedad y un bloqueo que le impedía coordinar cuerpo y mente.

En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 brilló con luz propia ejecutando el primer triple flip en la historia de la gimnasia y sumando cuatro oros olímpicos (equipos, general individual, salto y suelo) en la capital francesa. En tota, la gimnasta estadounidense ha logrado 11 metales olímpicos entre los JJOO de Río, Tokio y París.

A principios de octubre, en un evento en Buenos Aires, mantuvo la incertidumbre sobre su participación en los próximos Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en Los Ángeles en 2028. Aunque aseguró que actualmente se está tomando un descanso de la gimnasia porque consideró que "es fundamental que la salud física esté a la altura de la salud mental", apuntó que estará presente "de alguna manera" en esos Juegos, sin precisar si "compitiendo o en las gradas".