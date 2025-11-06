El rey emérito Juan Carlos I asegura tener "muchas" ganas de vivir en España de nuevo

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (87 años), conocido actualmente en España como el rey emérito, ha sido visto por Galicia paseando y saliendo a comer. Situación que sorprende, por la última polémica que le acontece, teniendo en cuenta que tanto su reinado como su vida han estado siempre en el foco mediático.

Desde el fallecimiento de su hermano cuando ambos eran pequeños y jugaban juntos con una pistola, pasando por las infidelidades que ha cometido durante su matrimonio con Sofía de Grecia, hasta diversos "regalos" económicos que ha recibido por parte de jeques árabes. Historias y anécdotas que el emérito ha decidido reunir en un manuscrito como sus memorias, bajo el nombre 'Reconciliación', creando así una prueba escrita que ya se consolida como la confesión de todos los problemas en los que se ha visto involucrado y que es su última gran exposición ante España.

Por ello, sorprende que Juan Carlos I haga vida normal por Galicia, ignorando todas las preguntas de los periodistas y dejando pasar el mal trago callado, ya que ha contado todo en su libro. No obstante, el creador de la actual democracia no se ha resistido a dar unas pequeñas declaraciones ante una pregunta muy importante. ¿Tienes ganas de volver a vivir en España?, le preguntaba un periodista, a lo que el emérito respondía con un simple "muchas", dejando claro que su lugar está aquí y, como cita en sus memorias él tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar su país por el bien del reinado de su hijo y ahora quiere regresar.

¿Será posible su instalación en España?

Desde su retiro en Abu Dabi, Juan Carlos I defiende que la Corona española "reposa enteramente" en él, tal como establece la Constitución. El rey emérito reclama así su "herencia" democrática en España, queriendo regresar a un país que añora y al que le gustaría volver justo cuando se cumplen 50 años de monarquía parlamentaria. Una petición que le reclama a su hijo, Felipe VI, recordándole que ha heredado la democracia que él forjó, y también una petición que le hace a los españoles con la publicación de sus memorias, algo que puede que no sea muy bien aceptado.

Dichas memorias se publicarán en España para diciembre de este año y será la toma de contacto definitiva para determinar si los ciudadanos aceptarán el regreso del emérito. Una vez se descubra todo lo que introduce en ese libro, todo lo que confiesa y también todo lo que no menciona, se podrá dictaminar si el rechazo que existe por Juan Carlos pasará o se quedará arraigado en el pensamiento colectivo.

El rey emérito señala finalmente en sus memorias, que estos cuatro años se le han hecho largos, que ha estado recluido, y muestra su esperanza por regresar a su país. Un hogar que, insiste, le ha dejado un vacío enorme que no podrá llenar hasta que no vuelva a vivir aquí.

