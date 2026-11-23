Sin querer decir que la iba a derogar lo que sí avanzó Alberto Núñez Feijóo es que aprobará una nueva ley de eutanasia. El candidato del PP ha confirmado en Espejo Público su intención, si llega a la Moncloa, de sustituir la legislación actual al respecto.

La Ley de eutanasia se aprobó en el Congreso con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. PP y Vox rechazaron la norma. Ahora, el candidato a la presidencia del Gobierno apuesta por una nueva norma que combine el derecho a una "muerte digna" con mayores garantías sociales y sanitarias para las personas que se planteen poner fin a su vida. "Nosotros vamos a hacer una nueva ley de eutanasia. Aquellas partes que sean correctas de la actual, por supuesto que se mantendrán. Y vamos a añadir un plus para garantizar la vida digna en nuestro país", dijo Feijóo a Susanna Griso.

Feijóo justificó esta iniciativa a raíz del caso de Noelia del Castillo y sostuvo que su situación evidenció una "concatenación de fallos de los servicios sociales" y "sanitarios". Dijo que la madre de la joven le escribió después de su fallecimiento para pedirle que hicieran "las cosas bien" si gobernaba. "Después del caso Noelia, es evidente que esa ley no está bien planteada", reiteró Feijóo, quien argumentó que no se puede regular la eutanasia sin ofrecer antes suficientes "garantías sociales", "sanitarias" y "farmacológicas", así como seguimiento médico y apoyo psicológico y psiquiátrico a las personas vulnerables. "Hay gente que, si no regulas la vida digna al final solo creen que hay una vía", defendió.

Concluyó este punto de la entrevista con la siguiente pregunta: "¿De verdad que es criticable que podamos y debamos proteger la vida de la gente?".