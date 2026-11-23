Ucrania ha reivindicado el ataque a un buque ruso en Libia. Es un duro golpe para Rusia, que ve cómo los drones ucranianos alcanzan objetivos a más de 1.500 kilómetros de Kiev. El Kremlin promete venganza. En las últimas horas, Moscú ha lanzado varios ataques en los que han muerto 15 personas.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que hay que seguir apoyando a Ucrania. Lo ha dicho en un encuentro en Berlín, en el que se analiza la amenaza rusa a los aliados. El mensaje de Mark Rutte es claro: "Todos somos el objetivo y hay que estar preparados".

La explosión ha hundido un buque de guerra ruso en Benghazi

Una explosión ha provocado el hundimiento de un buque de guerra ruso atracado en el puerto de Benghazi, en el este de Libia. El gobierno que controla la parte oriental del país, el Gobierno de la Estabilidad Nacional que lidera el militar Jalifa Haftar, ha publicado un comunicado en el que informa de la explosión. "Se sospecha que el buque ha sido atacado por drones", ha explicado le gobierno libio, enfrentado al Gobierno de Unidad Nacional con sede en el oeste de Libia.

El gobierno del este de Libia ha explicado que el buque ruso hizo escala en Benghazi para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos entre ambas partes.