Donald Trump vuelve a dejar su sello personal en una nueva polémica, en esta ocasión en relación al regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

El presidente estadounidense celebró la noticia y lo hizo con una imagen creada por inteligencia artificial. Retocó la fotografía del intento de asesinato que sufrió él en Pensilvania cambiando su cara por la de Jensen Huang la bandera de Estados Unidos por la de la compañía tecnológica y añadiendo un sujetador rojo al puño en alto.

El regreso del CEO tras los escándalos por sus infidelidades, uno de ellos con una supuesta espía rusa, ha sido recibido con entusiasmo en la Bolsa aupando al sector tecnológico. El gigante de los chips ha retomado el puesto de segunda empresa por capitalización bursátil, solo por detrás de Apple, y rozando una valoración de 4 billones de dólares.

Chuck Schumer, líder de la todavía minoría del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, investigará si Donald Trump ha incurrido en un conflicto de intereses al presionar al gigante informático Nvidia para reincorporar a su consejero delegado. Toda esta situación, entiende Schumer, "demuestra que no ha aprendido nada de su contundente derrota electoral".

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