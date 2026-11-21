El sueño de Carlos Alcaraz sigue más vivo que nunca. El tenista de 23 años disputará ante Alexander Zverev este domingo su segunda final consecutiva en las ATP Finals para intentar romper una sequía de 28 años sin campeón español en el torneo de maestros.

Carlitos remontó este sábado a Shelton (3-6, 6-3 y 7-6) para plantarse de nuevo en el partido por el título en Turín, donde el año pasado cayó ante Sinner. La de hoy ha sido la decimocuarta victoria consecutiva de Alcaraz desde que perdiera en segunda ronda de Shanghái, y es que desde entonces ha ganado dos títulos (Viena y Masters de París) y este domingo jugará la final en la copa de Maestros. No obstante, Shelton, verdugo en los cuartos de final del US Open, no se lo pudo nada fácil, es más, le robó el primer set, siendo el primero que pierde Carlitos desde hace siete partidos (ante Fritz en cuartos de París Bercy). No tardó en reaccionar Alcaraz, al que un break tardío en el segundo y un tie-break inmaculado en el tercero le dieron el pase a la final, infringiendo además la segunda derrota seguida a Ben.

Las molestias pasan a un segundo plano

Las molestias son ahora mismo lo único que parece escaparse al control del murciano. Tras terminar tocado ante Medvedev llegó a correr peligro su continuidad en Turín, pero a pesar de cancelar varios entrenamientos pudo jugar el tercer partido ante Cobolli, ante al que apenas se vio exigido. Como era de esperar, ante Shelton sí tuvo que forzar más y el partido se fue hasta las dos horas, aunque la exigencia física del encuentro fue de menos a más. Tendrá que luchar por el título sin apenas descanso (24 horas).

"Estoy cuidando y mucho esta lesión. Hoy era un test muy importante para mí, para ver dónde estoy físicamente. Creo que fue genial. Me siento bien, moviéndome con dureza. Probablemente no me esté empujando al límite, no voy al límite: quizás, si no hubiese tenido este problema en mi pierna, podría desplazarme de forma distinta, con un poco más de dureza...", explicó Alcaraz tras derrotar al estadounidense.

Tendrá que ganar al número 1 del mundo

Su rival será el número 1 del mundo Alexander Zverev, quien derrotó a Medvedev en semifinales, plantándose así en su tercera final en el torneo de Maestros, donde ganó las ediciones de 2018 y 2021. El alemán podrá poner la guinda a la mejor temporada de su carrera: número 1 por primera vez en su vida y dos Grand Slams (Roland Garros y US Open), los que curiosamente han sido los únicos dos títulos de la temporada.

Horario y dónde ver la final de las ATP Finals

La final de las ATP Finals 2026 entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se disputará este domingo 22 de noviembre en el Inalpi Arena no antes de las 18:00h. Podrás conocer la última hora de la final y la crónica del partido en la web de Antena 3 Deportes.