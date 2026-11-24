El Real Madrid recibe este martes al PSV en la quinta jornada de la liguilla de la Champions, donde el equipo de Mourinho busca afianzarse más todavía en el top 8 para ahorrarse la eliminatoria de dieciseisavos.

Con cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas, los blancos no contemplan otra cosa que no sea vencer al conjunto neerlandés, quien 'solo' ha ganado uno de los cuatro partidos y en estos momentos ocupa el último puesto (24º) que da acceso a las eliminatorias de 1/16.

El Madrid, a por su décima victoria seguida: no pasa desde 2022

El Bernabéu acogerá el tercer partido de esta liguilla y el Madrid aprovechará para buscar su décima victoria consecutiva de la temporada (no pierde desde el derbi en el Metropolitano). Ahora enlaza nueve, el año pasado con Xabi Alonso el récord fue de siete, y hay que remontarse a la temporada 2021-2022, con Carlo Ancelotti al frente, para ver diez seguidas (entre mayo y septiembre).

El PSV enlaza dos victorias consecutivas y llegará al partido como líder en solitario de la Eredivise, aunque nunca ha podido ganar en sus tres visitas al Bernabéu: dos derrota y un empate.

Vinicius será titular

En cuanto a los onces, el técnico portugués ya dejó claro tras el encuentro ante el Celta que Vinicius será titular. Pese a ser suplente este sábado tras cumplir su sanción, el brasileño tuvo minutos ante el equipo gallego y dio la asistencia a Espí en el gol de la victoria. Mourinho le quiere lo más enchufado posible y cree en que el PSV puede ser un buen rival para que Vini mejore sus prestaciones poco a poco. Veremos también si hay rotaciones, teniendo en cuenta que Mourinho ha hecho hincapié en la dureza del calendario y que tiene 'ganas' de dar descanso a algunas de sus principales piezas (Bellingham, Tchouaméni...).

Posible alineación del Real Madrid

Mourinho no podrá contar con Asencio, Mendy, Rodrygo y Endrick, lesionado en el partido ante el Celta. En el equipo neerlandés no estarán Plea, Nagalo, Ouaissa y Schouten.

Estas son las posibles alineaciones de uno y otro equipo para el encuentro de hoy:

Real Madrid: Courtois; Cucurella, Huijsen, Militao, Valverde; Bernardo, Tchouaméni; Brahim, Vinicius, Diomandé y Mbappé.

PSV: Kovar; Dest, Obispo, Geertruida, Kostic; Sano, Fernandez, van Bommel, Mijnans, Perisic y Til.

Horario y dónde ver el Real Madrid-PSV

El partido de la jornada cinco de la Champions League entre Real Madrid y PSV se disputará este martes 24 de noviembre a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu. El partido podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes.