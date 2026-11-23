El Real Madrid retoma la Champions League y lo hace recibiendo al PSV en la quinta jornada de la competición y después de haber ganado los cuarto partidos anteriores (Inter, Roma, Leipzig y AEK de Atenas). Los de Mourinho son líderes, empatados con el PSG, y saben que cuentan con una gran ocasión este martes para seguir con su pleno de triunfos en la máxima competición de clubes del mundo. Pese a ello, el entrenador de Setúbal no se fía del conjunto neerlandés.

"Es un buen equipo, un equipo que vale más que los puntos que tiene, y que viene aquí a jugar para los puntos, no a pensar que va a perder. Buen equipo, buenos jugadores, entrenador con mucha experiencia, Kostic, Perisic, gente que tiene muchos años de competiciones europeas. El entrenador lleva unos años en el club, tienen clara su identidad. Ellos también han jugado el sábado, un partido más fácil, que estaban ya ganando 4-0 al minuto 60 y algo. Los 12 puntos nos dan la tranquilidad de la clasificación, pero para un 'playoff' que no queremos jugar", indicó Mourinho.

El entrenador del Real Madrid admitió que habrá cambios respecto al once que saltó de inicio ante el Celta de Vigo el pasado sábado en LaLiga y avisó de que introducirá "un par de piernas frescas con energía nueva".

"¿Vinícius? Si lo da todo no necesita ser el hombre del partido"

Respecto a Vinícius, el entrenador luso aseguró que recuperará su "potencial máximo" y que "su crecimiento se interrumpió con el gol anulado y los cuatro partidos fuera tras la sanción" ante el Villarreal.

"Su crecimiento se interrumpió con el gol anulado y los cuatro partidos fuera tras la sanción contra el Villarreal, pero este fin de semana entró bien, mañana juega y todos esperamos su mejor versión. De mi parte no tiene presión; tiene presión de trabajar bien y ayudar al equipo en fase ofensiva y en la organización defensiva. Conmigo tranquilo, si lo da todo no necesita ser el hombre del partido", subrayó Mourinho.

"Yo creo que sí, que volverá a su potencial máximo. Es joven, pues a veces los jugadores cuando se acercan a los 30 o 33 años no consiguen mantener el nivel físico ideal o pierden un poco la motivación. Vini es joven, llegó aquí muy pronto y lo ha ganado todo, pero como siempre decía cuando lo querían matar, es muy buen chico y muy empático con todos, y eso para mí es una base fundamental", añadió el entrenador del Real Madrid.

Mourinho también respondió a Santi Comesaña, mediocentro del Villarreal que insinuó que los árbitros favorecen tanto al FC Barcelona como al conjunto blanco.

"Tiene amnesia porque contra el Real Madrid, con 2-0 y el partido acabado, hubo un gol anulado, Vinícius fuera y el Real Madrid jugó con diez durante veinte minutos más ocho de prórroga. e gusta hacer lo más fácil, que es meter a los dos en el mismo saco. Que lo haga, pero que no lo haga con Negreira, que nos deje fuera de ese saco. Si quiere decir tonterías o tener amnesia en estas cosas pequeñas, no es dramático", señaló Mourinho.

En relación con el calendario y las recientes lesiones de futbolistas como el inglés Harry Kane o el francés Désiré Doué, Mourinho ha vinculado la carga de encuentros con los salarios.

"Si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho y correr riesgos, es la vida. Si algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos muchos partidos, se le puede proponer si quiere ganar un 50% menos", indicó Mourinho.

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