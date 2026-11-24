La detención de un estudiante catalán de 22 años vuelve a poner en el punto de mira al ICE de Estados Unidos. Los agentes detuvieron al joven mientras ayudaba a un amigo con la mudanza, teniendo en cuenta que el estudiante lleva cinco años en Estados Unidos.

En Noticias de la Mañana hemos hablado con Regina Pitarch, la abogada del joven, para conocer más detalles de este polémico caso.

Tal y como ha detallado Pitarch, ella tiene "contacto diario" con el estudiante y ha asegurado que "todos los días" habla por teléfono con él.

Además, afirma que tanto él como su familia están preocupados por la situación porque "ya lleva 11 días" y cuando lo detuvieron "le prometieron que sería repatriado en tan solo 7 días".

"No les dejan dormir"

Sobre las condiciones del joven en prisión, la abogada ha declarado que "no se encuentra bien": "Me ha dicho que tiene entre 100 y 150 personas a su alrededor". Además, afirma que "no les dejan dormir ni les apagan la luz".

Asimismo, ha asegurado que el joven dijo a los familiares "que van vestidos de naranja y ayer fue el primer día que les dejaron salir a un patio interior a ver el sol durante unos minutos".

Detenido mientras ayudaba en una mudanza

El estudiante de 22 años llegó a esa situación mientras estaba ayudando en una mudanza. En ese momento, "llegó el ICE y los detuvo a todos". Al parecer, "la universidad dio de baja el formulario I-20", que es el documento oficial que emite cualquier institución educativa estadounidense para acreditar que has sido aceptado en un programa de estudios.

Como confirma Pitarch, su "cliente desconocía que la universidad le dio de baja el I-20 y no tenía permiso de residencia".

Por su parte, la universidad alegó que dio de baja el I-20 y el permiso de residencia al tener clases online. No obstante, "ni le informaron ni le dijeron nada".

La abogada también ha destacado que su cliente "colaboró en todo momento en la detención y no pueden reportar que fuera agresiva". Asimismo, indica que, por el momento, están en contacto con el consulado en Georgia, que "sabe desde el primer momento la situación en la que está mi cliente".