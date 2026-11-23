Pocas horas después del histórico triunfo de Carlos Alcaraz en las ATP Finals, la bomba informativa ha estallado en Italia. Según Corriere della Sera, Jannik Sinner habría decidido operarse de su rodilla derecha y, de confirmarse esa intervención, estaría fuera de las pistas varios meses, por lo que se perdería el Open de Australia y el comienzo de la próxima temporada. Hay que recordar que el de San Cándido jugó su último partido el pasado 12 de julio, fue la final de Wimbledon ante Alexander Zverev.

Según informa el citado diario italiano, Sinner ha viajado a Turku, en Finlandia, para "someterse a una cirugía a cargo del doctor Lasse Lempainen, que debería solucionar sus problemas en la rodilla derecha". De confirmarse esta información, Sinner sería baja segura en el Open de Australia 2027, el primer grand slam de la temporada y el segundo major consecutivo en el que no juega después de no estar en el último US Open.

Según varios medios italianos, la decisión del actual número 2 de la ATP llega después de varias semanas de tratamiento y consultas con distintos especialistas.

Corriere della Sera apunta a que el cirujano finlandés visitó a Sinner la semana pasada en Milán, donde analizó el estado de su rodilla derecha y las razones de su estancamiento en la recuperación tras varios meses fuera del circuito. El citado diario italiano sostiene que el jugador transalpina será operado este mimo martes en Finlandia. Desde Italia se apunta a que el objetivo de Sinner sería regresar a las pistas en primavera, en la gira de tierra batida.

De no jugar más en 2026 a una operación que le hace perderse el Open de Australia

A comienzos de octubre, Jannik Sinner anunció su decisión de no jugar más en 2026 por los problemas que arrastra en su rodilla derecha desde el pasado torneo de Wimbledon.

"Hola a todos. Quería darles una pequeña actualización: los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", informaba el de San Cándido el pasado 6 de octubre.

El propio Sinner, hace solo unos días, ofrecía una rueda de prensa en un acto público en Italia y confesaba los complicados meses que está atravesando sin poder jugar desde el mes de julio.

"No han sido meses fáciles porque echo de menos la competición. Echo de menos jugar al tenis. Sin embargo, en este momento es importantísimo cuidar mi cuerpo porque quiero seguir jugando durante otros 10 o 15 años. Ha sido una temporada interesante, muy bonita. Ganar Wimbledon es precioso, pero ganar Roma, delante de la afición italiana, fue fantástico. Tengo los mejores médicos del mundo a mi lado, y estoy siguiendo el programa que me han dado. Debo aceptarlo para regresar con más fuerza que nunca", indicaba el de San Cándido el 10 de noviembre, hace solo dos semanas.

"Está siendo una etapa complicada, porque me paso los días en casa, jugando en el simulador todo el día. Voy al gimnasio y vuelvo al simulador. Siempre lo he dicho, en el futuro me veréis en un coche de carreras. Es la primera vez que no tengo el control de la situación: es una sensación extraña, una sensación que no me gusta. Ahora paso más tiempo con familia y amigos. Al principio teníamos en mente un objetivo de regreso imposible de cumplir, así que tomamos otro camino. Soy tenista, no médico, por lo que mi única opción es confiar. He hecho lo necesario para proteger mi carrera a largo plazo y estamos siguiendo ese camino", admitía Sinner.