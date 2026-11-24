Un migrante, de nacionalidad marroquí, fue localizado anoche por la Policía Nacional después de ocultarse en los ajos del autobús del Almería cuando el vehículo estaba estacionado a las puertas de los vestuarios del estadio Alfonso Murube, donde se jugó el Ceuta - Almería que acabó con victoria visitante (2-3) y correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion.

El autobús del Almería se encontraba estacionado a las puertas de los vestuarios cuando los agentes policiales advirtieron un movimiento sospechoso en los bajos del vehículo. La inspección permitió localizar a un migrante marroquí que habría aprovechado un descuido para introducirse en los bajos del autobús. Pese a ello, el vehículo del club almeriense no se iba a dirigir directamente hacia el puerto de Ceuta para embarcar hacia Algeciras (Cádiz) ya que la expedición hacía noche el lunes en la ciudad ceutí, por lo que el embarque no se iba a producir hasta este martes a primera hora.

El migrante marroquí fue trasladado en un vehículo de la Policía Nacional a las dependencias policiales para proceder a los trámites pertinentes.

El Valladolid sufrió una situación similar en septiembre

Se trata de la segunda vez que se produce una situación de este tipo esta misma temporada porque en el mes de septiembre un menor marroquí de 17 años viajó como polizón escondido en los bajos del autobús del Real Valladolid y fue descubierto tras cruzar el Estrecho.

Tras más de una hora por autovía y unos 100 kilómetros recorridos, el menor comenzó a golpear la estructura y a pedir auxilio cerca de Jerez de la Frontera (Cádiz), alrededor de las 22:00 horas del domingo 20 de septiembre. La expedición vallisoletana paró en una estación de servicio, le dio agua, comida y ropa, y el médico del club, Alberto López Moreno, le atendió hasta la llegada de la ambulancia y la Guardia Civil.

En los dos casos se trata de migrantes que entraron en la ciudad a finales de julio con motivo de la entrada masiva desde Marruecos.