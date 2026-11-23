CIS
Tres de cuatro andaluces culpa a Pedro Sánchez del accidente ferroviario de Urda, según el CIS andaluz
Son datos que se desprenden del último CIS andaluz publicado este lunes.
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Nuestras infraestructuras necesitan una gran inversión. Según la patronal de las grandes constructoras, conservar las carreteras, las presas, y las vías de tren costaría 407.000 euros. Además, en el último CIS andaluz que se ha conocido este mismo lunes, se detalla que tres de cuatro andaluces culpa a Pedro Sánchez del accidente de Urda.
El último CIS
El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE con una estimación de voto del 34,4% y lo sitúa a 9,7 puntos del PP, al que otorga una estimación de voto del 24,7%. El estudio, que se llevó a cabo entre el 10 y el 17 de noviembre -antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo- a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, sitúa a Vox en tercer lugar con el 15,6% de los sufragios, por delante de Frente Amplio, con un 5,7%.
Respecto al barómetro de octubre, que tuvo una muestra de 5.025 entrevistas, el PSOE sube cuatro décimas y el PP 2,5 puntos, mientras que Vox cae 1,5 puntos y Frente Amplio 0,4. Si se comparan los datos con la encuesta más reciente del CIS, el macrosondeo realizado entre el 7 y el 30 de octubre con una muestra de 45.074 entrevistas, el PSOE sube 1,1 puntos, el PP baja 0,8, Vox cae 2,8 y Frente Amplio baja también un punto.
En el barómetro de noviembre, la quinta fuerza es ERC, con 2,7% en estimación de voto; seguido de EH Bildu, Compromís-Front Valencià y Se Acabó la Fiesta, todos con un 1,8%. Tras ese bloque se sitúa Adelante Andalucía, con 1,7 %; seguido de BNG (1,1 %), Junts (1 %), Podemos (0,8 %), PNV (0,7 %), Unión del Pueblo Canario (0,4 %), Ara Més-Front Ampli (0,3 %), Coalición Canaria (0,3 %) y Democracia 21 (0,1 %).
El 81,9% de los encuestados afirma que irá a votar en las elecciones generales "con toda seguridad" y cuando se pregunta qué líder político prefieren como presidente el 31,6% cita al líder del PSOE, Pedro Sánchez, mientras que el 17,4% nombra al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Al líder de Vox, Santiago Abascal, le cita el 9,9% y el 3,7% a la candidata a las elecciones del 29N de Frente Amplio, Ada Colau.
Los problemas de España
A la hora de abordar los principales problemas que tiene España, la vivienda se sitúa en primer lugar, citada por el 59,5% de los encuestados, seguida de la crisis económica (24,7 %), la calidad del empleo (23,9 %), la inmigración (23,1 %) y los problemas políticos en general (13,2 %).
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El 66 % de los encuestados señala que su situación económica personal es buena o muy buena, aunque el 59,8% cree que la economía de España está mal o muy mal. El cambio climático también preocupa mucho o bastante al 74,5% de los consultados por el CIS, mientras que el 65,9% se declara como "muy preocupado" o "bastante" por la invasión de Rusia a Ucrania y el 65,8% por la guerra en Oriente Próximo.
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