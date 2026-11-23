Carlos Alcaraz es el nuevo maestro del tenis, el murciano se impuso a Alexander Zverev en la final de las ATP Finals y añadió a su palmarés un trofeo que llevaba persiguiendo desde hace años.

"Este es especial. Significa muchísimo para mí, para mi equipo y para mi familia. Ellos saben cuánto me he esforzado por alcanzar este momento, por conseguir este trofeo, por ganar este torneo; saben cuánto he trabajado para llegar hasta aquí y poder levantar este trofeo. Por eso, lograr finalmente alzarlo aquí es algo increíble. Sinceramente, es difícil expresar con palabras lo que siento en este momento. Me siento muy orgulloso de todo lo que he logrado esta semana junto a mi equipo y a mis seres queridos; sin ellos, no habría sido posible levantar este trofeo. Es un verdadero privilegio, y me siento, de verdad, muy orgulloso", indicó Alcaraz en la sala de prensa del Inalpi Arena de Turín.

El fenómeno de El Palmar (Murcia) es el cuarto tenista en lograr ganar los cuatro grand slam y la Copa Masters, antes de él lo hicieron Andre Agassi (1999), Roger Federer (2009) y Novak Djokovic (2016), aunque Alcaraz es el más joven en lograrlo, con tan solo 23 años.

"Era un objetivo claro siempre a principio de cada año. No voy a decir fracaso tras fracaso, pero derrota tras derrota, año tras año, no poder conseguir el objetivo... El año pasado me quedé muy cerca", recordó Alcaraz tras la final perdida el año pasado ante Jannik Sinner.

"Sabía que no le habían roto el servicio en todo el torneo"

El murciano logró quebrar en cuatro ocasiones el servicio del número 1 del mundo, nadie lo había logrado en todo las ATP Finals.

"Sabía que no le habían roto el servicio en todo el torneo. Y eso lo tenía presente desde el comienzo del partido. Por eso, me concentré especialmente en el resto, tratando de devolver tantas pelotas como fuera posible", analizó el pupilo de Samu López.

Preguntado por si se siente como el número 1, pese a que ese puesto lo ocupa ahora mimo Alexander Zverev, el murciano reconoció que "nadie le va a arrebatar ese puesto ni el número uno" al tenista alemán.

"No, en absoluto. Pero diría que, en el fondo, cada uno se siente el número uno. Yo, Sascha (Zverev), Jannik (Sinner), (Ben) Shelton... creo que todos nos consideramos el número uno del mundo. Y esa confianza es fundamental. Tener esa confianza en uno mismo es clave, tanto al salir a entrenar como al disputar un partido; es algo realmente importante. Pero, al fin y al cabo, el número uno es Sascha, y realmente se lo merece. Nadie le va a arrebatar ese puesto ni el número uno", explicó Alcaraz.

El murciano, que llegó a la final después de superar al estadounidense Ben Shelton en semifinales, agregó que la incertidumbre derivada de su dolencia en el isquiotibial de la pierna izquierda provocó momentos de "incertidumbre".

"Realmente sí que es verdad que las pruebas vinieron en un momento en el cual sí estaba clasificado. Eso me ha ayudado. Obviamente las pruebas salieron bien, pudimos competir. El que estuviese en la mesa el retirarme o no retirarme es algo que no se había contemplado. Pero obviamente no sabíamos cómo íbamos a vivir y cómo iba a pasar y transcurrir los días después de la prueba, los días después del último partido de fase de grupos, después de las semifinales...", admitió el tenista murciano.

"El cuerpo puede reaccionar de cualquier manera y había que estar preparado para todo. Lo cual, ese tipo de decisiones, ese tipo de pensamientos, de incertidumbre, es lo que ha hecho esta semana un poquito más difícil de la cuenta", subrayó Alcaraz.

Alcaraz estará en la Copa Davis

Además, Carlos Alcaraz aseguró que irá a la Copa Davis, un torneo que es "muy importante para él" y reveló que acabar de esta manera la temporada ATP "es algo impresionante, algo increíble".

"Vamos a disfrutarlo, que este tipo de trofeos y este tipo de momentos merecen la pena disfrutarlo. La sensación que tengo ahora mismo es difícil de expresar con palabras, sinceramente", apuntó Alcaraz.

"La Davis es algo muy importante para mí. Una semana... Vamos a ir para allá", afirmó Alcaraz sobre u presencia esta semana en Bolonia para tratar de conquistar la Copa Davis con el equipo español.

"Ahora mismo, la verdad es que voy a hacer lo mismo que he ido haciendo después de cada partido para estar lo mejor posible físicamente, para poder ir a Bolonia... dar lo mejor de mí, intentar ayudar al equipo lo máximo que podamos, ya que va a ser una semana muy, muy bonita, a la cual le tengo muchas ganas", señaló Alcaraz.

La Copa Davis se disputa en Bolonia entre el 24 y 29 de noviembre. España debutará frente a Austria el 26 de noviembre y, si gana, su rival saldrá del vencedor del duelo entre Gran Bretaña y Alemania.

Las otras eliminatorias de cuartos son República Checa-Canadá e Italia-Corea del Sur. Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Pedro Martínez, Marcel Granoller y Daniel Mérida buscarán la séptima Ensaladera para España.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.