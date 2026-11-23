Luto y consternación en el fútbol portugués después de confirmarse la muerte de un aficionado de 72 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido de este domingo de la Copa de Portugal entre el Torreense y el Benfica. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) detalla que el aficionado fallecido sufrió el paro durante el descanso del encuentro y recibió asistencia médica en las gradas del estadio. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia médica presentes en el lugar, finalmente se certificó el fallecimiento en el hospital.

"La Federación Portuguesa de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de un aficionado que sufrió un paro cardiorrespiratorio esta noche durante el descanso del partido entre el SCU Torreense y el SL Benfica en el Estadio Nacional de Jamor. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos de emergencia presentes en el lugar, finalmente se declaró el fallecimiento en el hospital. En este momento de inmenso dolor y tristeza, la Federación Portuguesa de Fútbol se une a la consternación de la familia y los amigos de este aficionado", indica la FPF en un comunicado.

"La familia Torreense está de luto por la pérdida de uno de los suyos"

Por su parte, el SCU Torreense identificó al seguidor como Juvenal Santos, de 72 años y abonado del club.

"Es con profunda tristeza que el Sport Clube União Torreense ha recibido la noticia del fallecimiento de Juvenal Santos, socio número 9111, a la edad de 72 años, ocurrido hoy durante el partido entre Torreense y Benfica. En este momento de inmenso dolor, el Sport Clube União Torreense expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos que compartieron su pasión por el equipo azul y granate", indica el SCU Torreense en un comunicado en su página web.

"La familia Torreense está de luto por la pérdida de uno de los suyos. Hoy, más que nunca, recordamos que el fútbol se compone de personas, emociones y una pasión que nos une. Que su recuerdo perdure entre nosotros y que descanse en paz", finaliza el comunicado emitido por el SCU Torreense.

El partido, disputado en el Estadio Nacional de Jamor, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, terminó con la victoria del Benfica por 1-3.