La aerolínea española Plus Ultra ha bloqueado este lunes las reservas en su página web a Caracas, el último destino que permanecía disponible, por lo que interrumpe toda su actividad, mientras prepara un ERE que afectará a 679 empleados de su sede en Madrid. La compañía, que recibió en 2021 un polémico rescate de 53 millones de euros, aún no ha devuelto ese préstamo.

Plus Ultra enmarca la interrupción del servicio "hasta nuevo aviso" en un plan de reestructuración financiera iniciado hace diez días con el que pretende "fortalecer la compañía, asegurar su viabilidad a futuro y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo", en un intento de reducir costes ante dificultades de liquidez. Esta decisión responde "a un ejercicio de responsabilidad y prudencia" para gestionar la situación mientras se siguen analizando las opciones disponibles, ha explicado la línea aérea.

La aerolínea suspendió el pasado martes sus rutas Madrid-Lima y Madrid-Buenos Aires, que se sumaron a la suspensión de los enlaces a Colombia, anunciada en junio de este año. Hasta ahora, solo se mantenían los vuelos a Caracas desde Madrid y Tenerife.

Como consecuencia de este plan de reestructuración, la aerolínea afronta además un ERE (Expediente de Regulación de Empleo, para extinguir los contratos de trabajo) que afecta a 679 empleados de su sede en Alcobendas (Madrid).

Además, miles de pasajeros se han visto afectados por la suspensión del servicio. Algunos de ellos se encuentran en destino y ahora no tienen forma de volver. Según expresan varios afectados a Antena 3 Noticias, aún no se les ha dado "ninguna solución" ni se les ha reubicado en otros vuelos.

El caso Plus Ultra

Mientras, en la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama investiga el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra, aprobado en 2021. En la causa, el magistrado investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una trama relacionada con aquel préstamo autorizado por la SEPI, bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que todavía no ha sido devuelto por la compañía.

De ellos, 34 millones tomaron forma de préstamo participativo, que debe devolverse en 7 años (agosto de 2028) y 19 millones eran un préstamo ordinario, a devolver en cinco años (en marzo de este año).

El pasado 11 de noviembre, el juez Calama decidió ampliar las pesquisas seis meses más, hasta el 28 de mayo de 2027, ya que todavía quedan pruebas por analizar y declaraciones por practicar. Además, no se descarta que las investigaciones puedan derivar en nuevas imputaciones.