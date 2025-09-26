Jannik Sinner: "Alcaraz merece el número 1, jugó más torneos y todos muy bien"

Jannik Sinner, actual número 2 de la ATP y ganador de cuatro grand slam, ha asegurado que Carlos Alcaraz, su gran rival y el jugador que le ha derrotado este año en las finales de Roma, París, Cincinnati y Nueva York, se merece terminar el año en el número 1 del ranking. El de San Cándido, que está jugando el ATP500 de Beijing, reconoce que pese a que ambos han ganado dos grand slam, la temporada del murciano ha sido mejor que la suya.

"La temporada fue como fue. Sí, nos repartimos los Grand Slams, pero aun así tuvimos dos temporadas muy diferentes. Estoy muy contento con la temporada que he jugado o estoy jugando, porque fue notable por mi parte, lo que hice. Pero también por lo que está haciendo Carlos, ganando muchísimos títulos este año. Sí, o sea, se merece estar ahí. Así de simple. Jugó más torneos, y jugó todos muy, muy bien", explica el tenista de San Cándido.

Jannik Sinner avisa que "la temporada aún no ha acabado" y aún quedan "grandes torneos" por delante, como dos másters 1.000, las Nitto ATP Finales o la Copa Davis.

"Lo que tenga que pasar en Turín, pasará. La Copa Davis implica factores diferentes. No juegas para ti mismo, juegas para todo tu país, lo que hace que sientas una presión diferente. La temporada aún no ha acabado. Todavía nos queda este torneo, Shanghái y París, dos Masters 1000 muy grandes, y Turín y la Copa Davis. Aún nos quedan torneos enormes. Los más importantes ya se han ido, los grand slam, y nos los hemos repartido. Lo único que puedo decir es que estoy muy contento con el año que he hecho. El ranking viene y va", señala Sinner.

"Tenía muchísimas ganas de volver a jugar un partido oficial"

Jannik Sinner arrancó este jueves su participación en el ATP500 de Beijing, donde la temporada pasada fue subcampeón, con una contundente victoria (6-2 y 6-2) frente al croata Marin Cilic. Ahora, se medirá con el francés Atmane en los octavos de final el sábado 27 de septiembre.

"Siempre es difícil jugar contra Marin. Su pico es de un nivel muy, muy alto. Entrené con él en Nueva York, así que tenía una muestra reciente, pero le tengo muchísimo respeto. Pude romperle el saque bastante pronto, lo que me dio mucha confianza para todo el partido. Estoy muy, muy feliz con mi actuación. Tenía muchísimas ganas de volver a jugar un partido oficial", explicó Sinner.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com