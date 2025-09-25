Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz - Zizou Bergs: Día, horario y dónde ver el partido de octavos del ATP 500 de Tokio

El número 1 del mundo se enfrenta por primera vez al tenista belga por un puesto en los cuartos de final del torneo nipón.

Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio

Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio Reuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz regresa a la pista en el ATP 500 de Tokio para disputar los octavos de final. El murciano llega después de un estreno complicado en el que, además de superar al argentino Sebastián Báez, tuvo que sobreponerse a una torcedura de tobillo. En su primera participación en el torneo japonés, el número 1 del mundo se enfrentará al belga Zizou Bergs con un puesto en los cuartos de final en juego.

Un debut accidentado con final feliz

El inicio de Alcaraz en Tokio estuvo marcado por el susto de una torcedura en el tobillo izquierdo. Pese a la molestia, que le obligó a ser atendido y vendarse durante un tiempo médico, el español no bajó el nivel y logró imponerse a Sebastián Báez por 6-4 y 6-2. La lesión no pasó a mayores y no tuvo consecuencias en el marcador del encuentro.

Primer duelo ante Zizou Bergs

En su camino hacia los cuartos de final, Alcaraz tendrá como rival a Zizou Bergs. Será la primera vez que ambos se enfrenten en el circuito ATP, lo que añade un punto de incertidumbre al choque en la capital japonesa. El belga es el número 45 del mundo.

Fechas del ATP 500 de Tokio 2025

El ATP 500 de Tokio se disputa del miércoles 24 al martes 30 de septiembre de 2025, jornada en la que se jugará la final. Cada día de competición comienza a las 04:00 hora peninsular española.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Bergs

El partido de octavos de final entre Carlos Alcaraz y Zizou Bergs está programado para el sábado 27 de septiembre, en un horario todavía pendiente de confirmación por parte de la organización del torneo.

La crónica del debut ante Báez, así como la última hora del campeonato, los mejores puntos y las reacciones del tenista murciano, podrán seguirse a través de la web de Antena 3 Deportes.

