Carlos Soria logra coronar el Manaslu a sus 86 años y se convierte en leyenda del alpinismo

A sus 86 años, Carlos Soria ha vuelto a hacer historia en el alpinismo tras coronar este viernes el Manaslu (8.163 metros) en Nepal. El alpinista español se convierte con esta hazaña en la persona más longeva en escalar una cumbre de más de 8.000 metros, otro hito que incrementa su leyenda en este deporte. Soria alcanzó la cumbre a las 5:30 de la mañana, hora local, según confirmó Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición.

"Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros. Está a salvo y descendiendo", informó Mingma Sherpa.

La hazaña de Carlos Soria pulveriza el récord anterior, que ostentaba el japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest en 2013 a los 80 años.

"Carlos es una inspiración. Demuestra que la pasión y la perseverancia no conocen límites de edad", apunta Kami Rita Sherpa, el "recordman" mundial de ascensiones al Everest, quien calificó la escalada de Soria como "una celebración de la dedicación de toda una vida".

"¡Grandes felicitaciones al legendario alpinista Carlos Soria por convertirse en la persona de mayor edad, a los 86 años, en alcanzar la cima del Monte Manaslu (8.163 m) esta mañana a las 5:30 AM! 🏔️ 26 de septiembre de 2025", informaba Seven Summit Treks en sus redes sociales.

"Carlos es una auténtica inspiración en el mundo del montañismo. Tras dedicar su vida a la escalada, ha demostrado que la pasión y la perseverancia no tienen edad. Desde los Alpes hasta el Himalaya, su notable trayectoria ha inspirado a generaciones de escaladores a perseguir sus sueños contra viento y marea. Nosotros, la familia Seven Summit Treks, estamos realmente orgullosos de ti. Muchas gracias a Mikel Sherpa, Nima Sherpa, Phurba Sherpa, Luis M. Soriano y a todo el equipo por hacer posible este logro. Le deseamos un descenso seguro: esto es un paso histórico en proceso y un faro de motivación para todos nosotros", señala Seven Summit Treks.

Con la cima del Manaslu, que ya había coronado en 2010, a Soria solo le quedan dos de los 14 ochomiles para completar la lista, el Dhaulagiri en Nepal y el Shishapangma en el Tíbet. El Dhaulagiri ha sido su gran desafío, una montaña que le ha rechazado hasta en 15 ocasiones desde su primer intento en 1998.

A pesar de los contratiempos, Soria ha construido un palmarés inigualable en la historia del alpinismo. Es el único escalador que ha coronado diez ochomiles después de cumplir los 60 años, incluyendo cimas tan exigentes como el K2 a los 65, el Makalu a los 69, el Kangchenjunga a los 75 y el Annapurna a los 77.

Los 13 ochomiles ascendidos por Carlos Soria

Nanga Parbat (8.125), Pakistán, 1990, 51 años

Gasherbrum II (8.035), China/Pakistán, 1994, 55 años

Cho Oyu (8.201), China/Nepal, 1999, 60 años

Everest (8.848), China/Nepal, 2001, 62 años

K2 (8.611), China/Pakistán, 2004, 65 años

Broad Peak (8.047), China/Pakistán, 2007, 68 años

Makalu (8.465), China/Nepal, 2008, 69 años

Gasherbrum I (8.068), China/Pakistán, 2009, 70 años

Manaslu (8.156), Nepal, 2010, 71 años

Lhotse (8.516), China/Nepal, 2011, 72 años

Kanchenjunga (8.586), Nepal, 2014,​ 75 años

Annapurna (8.091), Nepal, 2016, 77 años

Manaslu (8.156), Nepal, 2025, 86 años

