Sánchez asegura que el buque Furor no se confrontará con las fuerzas israelíes

A las 00:15 horas de este viernes, el buque de acción marítima Furor zarpaba desde el puerto de Cartagena con destino a la Franja de Gaza. Su objetivo: dar apoyo a la Flotilla de la Libertad, formada por 51 embarcaciones que transportan ayuda humanitaria hacia el enclave palestino.

El navío cuenta con 52 militares y 8 sanitarios a bordo, y tiene capacidad para rescatar a 80 personas y suministrarles víveres durante 48 horas. El viaje durará cinco días.

"No habrá confrontación con las fuerzas israelíes"

Antes de viajar a Londres, Pedro Sánchez ha concedido una entrevista a la CNN en la que ha aclarado el alcance de la misión. Ahí, ha asegurado que el buque no tiene ninguna intención de confrontar con las fuerzas israelíes. Su única misión es socorrer a la Flotilla en caso de que reciba nuevos ataques.

El presidente del Gobierno ha subrayado que el Furor asistirá, escoltará y protegerá a las embarcaciones, pero en ningún caso abrirá fuego ni responderá a los drones israelíes que sobrevuelan la zona.

Italia también se suma a la misión

El Furor se unirá a dos fragatas italianas que, según el ministro de Defensa, Guido Crosetto, estarán listas para "brindar servicios de rescate, asistencia y protección a las personas que podrían estar en peligro".

Por su parte, Israel ha restado importancia al despliegue. El ministro de Exteriores, Eden Bar Tal, declaró que estos buques "han sido o serán enviados para estar a cierta distancia, listos para estar preparados para una misión de rescate si fuera necesario". No obstante, recalcó: "Israel evitará que esos barcos entren en la peligrosa zona de combate por seguridad de los pasajeros".

El general Effie Defrin, portavoz del Ejército israelí, insistió: "La Armada está bien preparada para defender por mar las fronteras de Israel, al igual que las defendemos por tierra y aire".

La Flotilla celebra el apoyo

Los integrantes de la Flotilla han recibido con entusiasmo la noticia. "Estamos muy contentos de que la fuerza popular al final haya logrado este gran paso. vamos a continuar la ruta, pero hemos querido dar un poco más de tiempo. De esta manera acortaríamos la distancia en caso de rescate", explicaba la tripulante Ana Alcalde. Según han adelantado, no habrá más paradas: quieren entregar cuanto antes la ayuda humanitaria de Gaza.

