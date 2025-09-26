Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Donald Trump advierte que no permitirá que Israel se anexione a Cisjordania: "Es hora de parar"

El estadounidense ha anunciado esta decisión mientras presiona a Turquía para que deje de comprar petróleo ruso.

El presidente Donald Trump levanta los puños afuera del Ala Oeste mientras espera saludar al presidente de Turquía

Donald Trump | Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Benjamín Netanyahu ya está volando hacia Nueva York, y en pleno viaje su anfitrión, Donald Trump, acaba de dar un giro de guion horas antes de recibirlo. El presidente de Estados Unidos ha advertido que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania.

Desde la Oficina Oval, ha anunciado que ha "hablado con Netanyahu, pero no voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha habido suficiente. Es hora de parar". Además añadió que "estamos muy cerca de llegar a un acuerdo sobre Gaza, y tal vez incluso a la paz" y aseguró que ha hablado no solo con el primer ministro israelí, sino con otros dirigentes de la región.

Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas intervino desde Ramala, ya que Estados Unidos le prohibió viajar a Nueva York debido a su edad y estado de salud. Aún así aprovechó la opotyunidad para agradecer a los países que han reconocido estos últimos días al Estado palestino: Canadá, Australia, el Reino Unido, Portugal, y luego una lista más amplia que incluye a Francia, Bélgica, Luxemburgo y hasta pequeños Estados europeos como San Marino o Mónaco.

"Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en la gobernanza"

Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina

En su discurso, Abbas fue rotundo afirmando que "Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en la gobernanza". También pidió que un futuro Estado palestino asuma la plena responsabilidad de Gaza tras la retirada israelí y subrayó que debe estar conectado con Cisjordania.

Un dardo a Erdogan

Sin embargo, el presidente norteamericano ha protagonizado otra escena con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Tras reunirse con él en Nueva York, Trump sorprendió a todos boquiabiertos con un comentario inesperado. Apenas comenzar la conversación le soltó: "Él sabe más que nadie de elecciones amañadas". Ante estas palabras Erdogan se quedó en silencio.

El comentario no ha pasado de desapercibido. Trump, que aún arrastra la polémica de haber acusado sin pruebas al Partido Demócrata de robarle las elecciones de 2020, insinuó que el presidente turco había llegado al poder amañando votaciones.

Después de este momento, el republicano intentó mediar, primero expresando su esperanza de que Turquía deje de comprar petróleo a Rusia: "Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras continúa la ofensiva contra Ucrania. Ya han perdido millones de vidas, ¿y para qué?, ¿para qué? Es una vergüenza".

Además, abrió la puerta a levantar sanciones al país turco "casi inmediatamente" y hasta deslizó que Ankara podría volver a tener acceso a los cazas F-35: "Vamos a hablar sobre el F-35… y creo que tendrá éxito comprando lo que le gustaría".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

Abbas asegura que los atentados de Hamás del 7 de octubre "no representan al pueblo palestino"

Abbas en la ONU

Publicidad

Mundo

Violadas, torturadas y víctimas de una venganza de narcotraficantes: el brutal asesinato de tres jóvenes transmitido en TikTok

El meticuloso plan de los narcotraficantes que asesinaron a las tres jóvenes: ni los perros rastreadores lo detectaron

El exdirector del FBI, James Comey, testifica ante el Comité Judicial del Senado en Washington.

El departamento de Justicia de Trump imputa al ex director del FBI James Comey

El Reino Unido reimplantará un "DNI" británico para combatir la inmigración ilegal

El Reino Unido reimplantará un "DNI" británico para combatir la inmigración ilegal: había sido abolido tras la II Guerra Mundial

El presidente Donald Trump levanta los puños afuera del Ala Oeste mientras espera saludar al presidente de Turquía
Estados Unidos

Donald Trump advierte que no permitirá que Israel se anexione a Cisjordania: "Es hora de parar"

Un almirante retirado cuestiona el envío del 'Furor' asegurando que "es una medida política" y los víveres no llegarán a Gaza
Flotilla Gaza

El almirante Rodríguez Garat, cuestiona el envío del 'Furor' a Gaza al considerarlo "una medida política" y recuerda que los víveres no llegarán

Donald Trump en una imagen de archivo en una comparecencia en la Casa Blanca
Aranceles

Trump anuncia nuevos aranceles del 100% a los productos farmacéuticos importados a Estados Unidos

Trump también ha anunciado un gravamen del 25% a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país.

Trump pena de muerte
Pena de muerte

Trump ordena implantar la pena de muerte en Washington DC y asegura que será otra de "sus medidas exitosas"

El estadounidense les ha ordenado a las fiscales Pam Bondi y Jeanine Pirro, que implementen "plenamente" la pena capital.

Ataque oso

VIDEO | Un oso ataca a varias personas y un niño salva su vida por hacerse el muerto

Vista de torre de control

El aeropuerto de Aalborg vuelve a cerrar por segunda noche consecutiva al detectar nuevos drones

Atraco en la joyería de California

El insólito momento en que 25 hombres enmascarados roban 1 millón de dólares en una joyería

Publicidad