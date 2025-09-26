¿Cuándo da Luis de la Fuente la lista para los partidos ante Georgia y Bulgaria?

La selección española de fútbol volverá a ser protagonista en una semana, el camino hacia el Mundial 2026 continúa y el combinado nacional afrontará dos nuevos partidos clasificatorios para la próxima Copa del Mundo los días 11 y 14 de octubre, ante Georgia y Bulgaria. Luis de la Fuente tendrá casi una semana para preparar con los internacionales antes del España - Georgia en Elche; tres días después se recibirá a Bulgaria en Valladolid.

El seleccionador nacional ofrecerá la lista de convocados para estos dos partidos el próximo viernes 3 de octubre a las 11:30 horas.

Luis de la Fuente ofrecerá el próximo viernes 3 de octubre la lista de jugadores convocados para el tercer y cuarto compromiso que la Selección Española tiene que afrontar en su camino de clasificación para el Mundial 2026. El técnico riojano atenderá a los medios de comunicación a partir de las 12:30h en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Antes, a las 11:30h, conoceremos la lista de convocados para la doble cita internacional a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol

"Los dos partidos se van a disputar en España. El primero será el sábado 11 de octubre contra Georgia en Elche y el segundo frente a Bulgaria en Valladolid el martes día 14, ambos a partir de las 20:45 horas. España llega a esta ventana de octubre como líder del Grupo E con seis puntos", recuerda la RFEF.

La selección española de fútbol, actual campeona de Europa, lidera el Grupo E tras dos victorias ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6).

Día y hora de la próxima lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, hará pública la lista de convocados para los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria el próximo viernes 3 de octubre a las 11:30 horas.

