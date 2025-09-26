Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Mundial 2026

¿Cuándo da Luis de la Fuente la lista para los partidos ante Georgia y Bulgaria?

Consulta el día y la hora de la próxima lista de convocados de Luis de la Fuente para los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria.

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de Espa&ntilde;a

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de EspañaEfe

Publicidad

La selección española de fútbol volverá a ser protagonista en una semana, el camino hacia el Mundial 2026 continúa y el combinado nacional afrontará dos nuevos partidos clasificatorios para la próxima Copa del Mundo los días 11 y 14 de octubre, ante Georgia y Bulgaria. Luis de la Fuente tendrá casi una semana para preparar con los internacionales antes del España - Georgia en Elche; tres días después se recibirá a Bulgaria en Valladolid.

El seleccionador nacional ofrecerá la lista de convocados para estos dos partidos el próximo viernes 3 de octubre a las 11:30 horas.

"Luis de la Fuente ofrecerá el próximo viernes 3 de octubre la lista de jugadores convocados para el tercer y cuarto compromiso que la Selección Española tiene que afrontar en su camino de clasificación para el Mundial 2026. El técnico riojano atenderá a los medios de comunicación a partir de las 12:30h en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Antes, a las 11:30h, conoceremos la lista de convocados para la doble cita internacional a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol", informa la RFEF en su página web.

"Los dos partidos se van a disputar en España. El primero será el sábado 11 de octubre contra Georgia en Elche y el segundo frente a Bulgaria en Valladolid el martes día 14, ambos a partir de las 20:45 horas. España llega a esta ventana de octubre como líder del Grupo E con seis puntos", recuerda la RFEF.

La selección española de fútbol, actual campeona de Europa, lidera el Grupo E tras dos victorias ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6).

Día y hora de la próxima lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, hará pública la lista de convocados para los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria el próximo viernes 3 de octubre a las 11:30 horas.

La lista de convocados para los partidos ante Georgia y Bulgaria y las valoraciones de Luis de la Fuente se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de la selección española.

Carlos Alcaraz, sobre Sinner: "Estoy convencido de que va a cambiar cosas a nivel táctico"

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa en Tokio

Publicidad

Deportes

La apneísta Isabel Sánchez-Arán, tras una inmersión

Isabel Sánchez-Arán gana dos medallas de bronce en el Mundial de apnea

Xabi Alonso, en la rueda de prensa en Valdebebas

Xabi Alonso: "Todavía es pronto, el Atlético va a aspirar a todo"

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España

¿Cuándo da Luis de la Fuente la lista para los partidos ante Georgia y Bulgaria?

Kylian Mbappé y Julián Álvarez celebra un gol con Real Madrid y Atlético de Madrid
LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Jannik Sinner, en su partido ante Marin Cilic en Beijing
Tenis

Jannik Sinner: "Alcaraz merece el número 1, jugó más torneos y todos muy bien"

Carlos Alcaraz, sobre la pista tras torcerse el tobillo ante Báez
ATP500 Tokio

Carlos Alcaraz se salta el entrenamiento de este viernes al persistir el dolor en el tobillo

El murciano debe jugar este sábado ante Zizou Bergs en los octavos del ATP500 de Tokio, pero hoy no ha entrenado al persistir el dolor en su tobillo izquierdo.

Sergio Busquets, en el Camp Nou en 2023
Fútbol

Sergio Busquets anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de decir adiós"

El centrocampista español anuncia que afronta sus "últimos meses en el terreno de juego" antes de colgar las botas. Busquets ganó 32 títulos con el Barcelona, junto a un Mundial (2010) y una Eurocopa (2012) con la selección española.

Billy Vigar, en un partido con el filial del Arsenal en 2023

Muere Billy Vigar, excanterano del Arsenal, tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido

Imagen de archivo de Carlos Soria

Carlos Soria logra coronar el Manaslu a sus 86 años y se convierte en leyenda del alpinismo

Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio

Carlos Alcaraz - Zizou Bergs: Día, horario y dónde ver el partido de octavos del ATP 500 de Tokio

Publicidad