Sergio Busquets anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de decir adiós"

El mundo del fútbol despide hoy a uno de los mejores centrocampistas de la historia: Sergio Buquets. 'El pulpo de Badía', actualmente en el Inter Miami, ha anunciado este viernes su retirada tras una carrera de auténtica leyenda, una carrera en la que ganó todo con el Barcelona y la selección española.

Una carrera de leyenda con el Barcelona y la selección española

Sergio Busquets, tras pasar por el Barcelona B, jugó sus primeros minutos con el primer equipo azulgrana en 2007, con Frank Rijkaard en el banquillo, pero su consolidación en el Barcelona llegó de la mano de Pep Guardiola, quien se lo llevó a la concentración de pretemporada en 2008. Su debut en Primera División fue el 13 de septiembre y el resto es historia.

Fue pieza clave del mejor Barça de la historia junto a Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta, entre otros. En su palmarés de 32 títulos con el Barcelona destacan tres Copas de Europa, nueve Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

Su debut con la selección absoluta llegó el 1 de abril de 2009, en un encuentro de clasificación para el Mundial 2010 ante Turquía disputado en Estambul. A partir de ahí, se convirtió en la prolongación de Vicente del Bosque en el terreno de juego. Bajo su batuta, España conquistó el Mundial de Sudáfrica (2010) y la Eurocopa (2012). Jugaría tres Mundiales más (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 20222) y dos Eurocopas más (Francia 2016 y Euro 2020).

Tras quince temporadas en el Camp Nou, Busquets emprendió en 2023 la aventura de la MLS con el Inter Miami de David Beckham, donde ha vuelto a compartir vestuario con Messi y Jordi Alba, sus inseparables compañeros en Barcelona.

En Miami ha sido titular indiscutible, primero a las órdenes de Gerardo Martino y ahora de Javier Mascherano, ambos también con pasado barcelonista. Al Inter Miami le quedan cinco partidos de fase regular antes del inicio de los 'playoff' al título. La final de la MLS, de llegar a disputarla, sería el 6 de diciembre.

Mensaje íntegro de Sergio Busquets anunciando su retirada

Hola a todos, siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé.

El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravilloso junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta el filial del Barça, pasando por Barbera, Lleida y Jabac.

Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré"

Gracias a la selección española, fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón"

Gracias al Inter Miami por dejarnos ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena.

Gracias a todos mis compañeros, al staff y a todas las personas con las que compartí tantos momentos bonitos e inolvidables. Lo mejor que me llevo sois vosotros.

Gracias a los fans de todo el mundo por su cariño y respeto. Ojalá haya podido devolveros una pequeña parte de todo lo que habéis significado para mí. Como no, gracias a mi familia, que siempre me acompañó desde que era un niño pequeño por todos los campos, dando todo para verme feliz y ayudarme a cumplir mis sueños. A mi mujer y a mis hijos, que fueron y son los pilares de mi vida. Gracias por estar siempre a mi lado en los buenos y los malos momentos. Os quiero muchísimo.

Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido. ¡Muchas gracias a todos, hasta pronto!

