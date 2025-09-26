Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Xabi Alonso: "Todavía es pronto, el Atlético va a aspirar a todo"

El técnico del Real Madrid resta importancia a los nueve puntos de ventaja sobre el Atlético antes de visitar el Metropolitano. "Es un derbi, hay un ambiente especial, y tiene una carga emocional muy importante", reconoce Xabi Alonso.

Xabi Alonso, en la rueda de prensa en Valdebebas

Xabi Alonso, en la rueda de prensa en ValdebebasEfe

Xabi Alonso afronta este sábado su primer derbi como entrenador del Real Madrid y lo hace con su equipo líder tras seis victorias en seis partidos. Un inicio perfecto que contrasta con el irregular comienzo del Atlético de Madrid, que solo ha sumado 9 de los 18 puntos que se han puesto en juego.

"Sí que es diferente ir al Metropolitano con cualquier otro club o ir con el Real Madrid, por la rivalidad sana que hay. La clasificación ahora mismo tampoco dice mucho, se podría aumentar la ventaja pero el partido va a ser complicado, apretado, nunca una victoria es fácil en el Metropolitano, lo vamos a tener que trabajar, va a haber momentos diferentes en el partido y es un partido muy exigente", avisó Xabi Alonso.

El técnico tolosarra subraya que el equipo de Simeone va a optar a todo esta temporada, pese a ese irregular inicio.

"Tienen una identidad clara y el Atlético cada año va evolucionando, este año ha hecho cambios pero creo que son inteligentes, con jugadores muy buenos que han podido llegar. Todavía es muy pronto, van a poder aspirar a todo esta temporada", sostiene Xabi Alonso.

"La preparación para el partido es siempre con el mismo enfoque, con la misma visión. Pero está claro que es un derbi, hay un ambiente especial, y tiene una carga emocional muy importante. Es un partido muy bonito y mañana esperamos un gran ambiente, un ambiente potente y que nos haga jugar con buena energía, con buena concentración, con calidad y ojalá poder ganar", añadió Xabi Alonso.

"No hay que relajarse, porque te puedes llevar a un descuido"

El entrenador del Real Madrid hizo una llamada a sus jugadores para mantener la concentración y la intensidad este sábado frente al Atlético en el Metropolitano.

"Hemos sacado pleno, pero nos ha costado en algunos partidos. No hay que pensar que solo por saltar el campo vas a ganar, por tener el escudo que tengas o por tener la plantilla que tengas. Hay que trabajarlo y prepararlo bien y hay que ser constantes en el rendimiento. Nosotros queremos salir activados a cualquier partido, a cualquier campo. Si tenemos esa activación natural, podemos sacar muchos puntos. Pero no hay que relajarse, porque te puedes llevar a un descuido", advirtió Xabi Alonso.

Xabi Alonso analizó el rendimiento y adaptación de Franco Mastantuono, de quien aseguró "tiene muchísimas cosas buenas" con solo 18 años.

"La adaptación ha sido muy buena y me encanta la calidad que tiene, la personalidad, lo competitivo que es, tiene mucha energía. Tiene que coger conceptos, pero ese gen competitivo es fundamental en nuestro equipo y en nuestro juego", afirmó Xabi Alonso.

El tolosarra también habló sobre Vinícius y aseguró que "hay que centrarse en el partido, en el campo, en el verde".

"Hay que centrarse en el partido, en el campo, en el verde, que es lo que queremos hacer, para lo que tenemos que estar preparados. Vinícius es un jugador fundamental para nosotros. El otro día jugó un gran partido ante el Levante, me gustó mucho muchas cosas que hizo, me gusta mucho verle sonreír", reconoció el entrenador vasco.

Por último, Xabi Alonso ensalzó la figura de Sergio Busquets tras la noticia de su retirada.

"Le felicito por toda la carrera que ha tenido. Busi ha sido un gran compañero, disfrutamos mucho jugando juntos en la selección. Es de los jugadores que sustenta al equipo. Colectivo, generoso, muy inteligente en la toma de decisiones, en saber anticiparse a lo que va a pasar. No era el más rápido pero sí de cabeza. Siempre iba un segundo por delante y tomaba las decisiones correctas. Por eso ha tenido la carrera que ha tenido. Que disfrute los últimos partidos que le quedan y enhorabuena por una brillante carrera. Que descanse que luego seguramente volverá al verde", concluyó Xabi Alonso.

