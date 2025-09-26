Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este sábado en el primer derbi de la temporada, un partido crucial para los de Simeone al estar nueve puntos por detrás del líder tras un irregular comienzo de temporada. El Metropolitano se prepara para la primera 'final' de la temporada, quizás demasiado pronto pero la clasificación no engaña y el equipo rojiblanco parece obligado a ganar para no descolgarse de forma definitiva de la lucha por el título.

Y es que los tres empates y la derrota ante el Espanyol en las seis primeras jornadas, unido todo al endiablado ritmo que ha impuesto el Madrid de Xabi Alonso en este inicio de campeonato, convierten el derbi en un todo o nada para el Atlético de Madrid. Ganar significaría reducir la distancia a seis puntos, pero perder abriría u hueco de doce puntos sin haber acabado aún el mes de septiembre...

Situación completamente diferente la que vive el Real Madrid de Xabi Alonso: seis victorias en seis jornadas y sensaciones inmejorables antes de visitar el Metropolitano. El partido ante el Levante ratificó el gran momento goleado de Kylian Mbappé y la vuelta de la mejor versión de Viníicus Jr. Todo parece funcionar en este nuevo Madrid, con Mastantuono creciendo dentro del equipo, una defensa que solo ha concedido tres goles en seis partidos y los regresos de Camavinga y Jude Bellingham.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Real Madrid

Simeone, tras la remontada ante el Rayo Vallecano, sabe que las opciones de victoria pasan por no dejar correr al Real Madrid y que Julián Álvarez tenga el mismo acierto que el pasado miércoles. Jan Oblak estará bajo los palos y, lo más probable, es que el entrenador argentino coloque a Marcos Llorente en el lateral derecho.

La defensa podría ser la formada por Llorente, Le Normand, Lenglet y Hancko. En el centro del campo, el Atlético de Madrid podría presentar este sábado una línea de cuatro con Giuliano, Barrios, Koke y Nico González. Y arriba, la pareja formada por Griezmann y Julián Álvarez.

Por su parte, la gran duda de Xabi Alonso parece ser la de si Jude Bellingham está listo para jugar de inicio. Todo hace indicar que no, por lo que el centro del campo podría ser el formado por Aurelien Tchouameni, Fede Valverde y Arda Güler, con Franco Mastantuono en el extremo derecho.

La pareja ofensiva, tras la goleada en el Ciutat de Valencia, parece clara: Vinícius Jr y Kylian Mbappé. En defensa tampoco parece que haya dudas: Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. Thibaut Courtois estará un partido más bajo los palos.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono; Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Real Madrid

El Atlético de Madrid - Real Madrid, partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas (horario peninsular) en el Estadio Metropolitano.

El partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del encuentro de LaLiga EA Sports.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com