Trump anuncia nuevos aranceles del 100% a los productos farmacéuticos importados a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de distintos productos de cualquier país. Entre ellas destaca el 100% a todos los productos farmacéuticos "de marca o patentado". Las medidas entrarán en vigor desde el 1 de octubre.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

Trump también ha anunciado un gravamen del 25% a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país, una decisión que ha justificado para "proteger" a los fabricantes estadounidenses de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros.

Ha asegurado que empresas como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidas de la avalancha de interrupciones externas".

Trump ha informado asimismo de que aplicará un arancel adicional del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y uno del 30% a los "muebles tapizados" y ha reconocido que "es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación".

Aranceles de Trump

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tenía derecho legalpara imponer aranceles a decenas de países. Sin embargo, ha dejado la medida en vigor hasta mediados de octubre.

La corte ha fallado, con siete votos a favor y cuatro en contra, que el Congreso no otorga al mandatario estadounidense a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional una "amplia autoridad para imponer aranceles de la naturaleza de los aranceles sobre tráfico y recíprocos".

