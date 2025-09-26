Carlos Alcaraz se salta el entrenamiento de este viernes al persistir el dolor en el tobillo

La incertidumbre sobre el tobillo izquierdo de Carlos Alcaraz persiste un día después de la torcedura que sufrió el campeón del US Open en su estreno en el ATP500 ante Sebastián Báez. El murciano, que reconoció el susto y preocupación que sintió tras doblarse el tobillo el jueves, ha decidido no entrenar hoy, según informa Marca, al persistir el dolor en esa parte de su cuerpo.

La organización del ATP500 de Tokio ha fijado el partido de octavos entre Carlos Alcaraz y el belga Zizou Bergs este sábado 27 de septiembre a las 11:00 horas (horario peninsular), en el segundo turno de la sesión nocturna en la pista central. Pero, a esta hora, no está claro si el murciano saltará o no a la cancha. Hay que recordar que Alcaraz necesitó de un vendaje para en su tobillo izquierdo para poder seguir jugando este jueves ante Báez.

"Estaba asustado también, no voy a mentir. Cuando me torcí el tobillo estaba preocupado, para ser honesto. No me sentía bien al comienzo, estoy feliz de haber sido capaz de jugar después de eso y hacer un buen tenis para acabar así de bien", reconoció el ganador de seis grand slam tras superar al argentino Báez.

"Cuando pasó, no me encontré bien en absoluto. No podía hacer nada en los primeros cinco minutos. Así que estaba preocupado, porque no tenía confianza para continuar. Pero el fisio vino y me puso unos vendajes que fueron muy buenos y me hicieron no sentir nada, lo que para mí fue muy bueno. Podía andar y cogí mucha confianza en poder seguir, después de haber pensado que no podría hacerlo", admitió Carlos Alcaraz.

Siempre según la información del diario Marca, el tenista de El Palmar ha decidido no entrenar este viernes en las instalaciones del torneo de Tokio porque "sigue con dolor en la zona 24 horas después de clasificarse para los octavos tras superar al argentino Sebastián Báez". El fisio Juanjo Moreno acompaña al murciano en Tokio y la decisión, según el citado medio deportivo, es no forzar para tratar de esar listo para jugar "en las mejores condiciones posibles" ante el belga Zizou Bergs este sábado.

Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo, afronta en los dos próximos meses la parte final de la temporada, con varias citas marcadas en rojo: Masters 1.000 de Shanghái, Másters 1.000 de París-Bercy, Nitto ATP Final y la final a 8 de la Copa Davis.

El murciano cuenta, a día de hoy, 760 puntos de ventaja sobre Sinner en el ranking ATP, pero se le restarán 500 puntos por no defender la corona en el ATP500 de Beijing. El murciano ha ganado ya 50 puntos tras su primera victoria en Tokio, pero si se acaba retirando por ese problema en el tobillo, se le descontarían 450 puntos. Por su parte, Jannik Sinner está compitiendo en la capital china, donde defiende los 330 puntos como subcampeón.

Alcaraz defiende 1.000 puntos en lo que resta de temporada, mientras que Sinner debe defender 2.830 puntos hasta el cierre de 2025.

Puntos que defienden Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Carlos Alcaraz (1.000 puntos)

- Campeón ATP500 Beijing (500 puntos).

- 1/4 de final Másters 1.000 Shanghái (200 puntos)

- 1/8 de final Másters 1.000 París - Bercy (100 puntos)

- Round Robin Nitto ATP Finals (200 puntos).

Jannik Sinner (2.830 puntos)

- Subcampeón ATP500 Beijing (330 puntos).

- Campeón Másters 1.000 Shanghái (1.000 puntos).

- Campeón Nitto ATP Finals (1.500 puntos).

