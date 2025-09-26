El Reino Unido reimplantará un "DNI" británico para combatir la inmigración ilegal: había sido abolido tras la II Guerra Mundial

La llamada "Brit Card" ("tarjeta británica"), un documento que verificaría el derecho de un ciudadano a vivir y trabajar en el país, aspira a convertirse en la piedra angular de su estrategia para controlar la inmigración ilegal.

Los detalles de este llamado "DNI británico" serán objeto de consulta y se prevé que requieran legislación antes de su implantación. En virtud de estos planes, cualquier persona que comience un nuevo trabajo o alquile una vivienda deberá estar en posesión de la identificación digital, que se comprobaría contra una base de datos centralizada de quienes tengan derecho a trabajar y vivir en el Reino Unido.

Hace poco más de un año, el Gobierno rechazó (tras sólo dos días en el poder) la propuesta del ex primer ministro laborista Tony Blair de introducir un documento de identidad para intentar frenar la llegada de migrantes al país, argumentando que violaría las libertades civiles. Fue precisamente por esta razón que las tarjetas de identificación obligatorias introducidas durante la Segunda Guerra Mundial fueron abolidas en 1952, ya que se consideraba que su existencia chocaba fundamentalmente con los valores británicos y las libertades civiles.

El plan, que requeriría un cambio de ley para implementarse, surge en medio de una creciente presión sobre los ministros para que tomen medidas más drásticas para abordar la migración mientras las llegadas de embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha alcanzan cifras récord. La presión se ha visto exacerbada por el éxito de Reform UK, el partido ultraconservador liderado por Nigel Farage, en las encuestas. Pero los líderes de ocho grupos de libertades civiles han advertido que la identificación digital obligatoria corre el riesgo de empujar a los “inmigrantes no autorizados aún más a las sombras”.

Se ha tomado el ejemplo de Estonia

A principios de este año, el gobierno comenzó a estudiar propuestas para implementar algún tipo de identificación digital para adultos en el Reino Unido, con la idea de que podría ayudar a combatir la inmigración ilegal que trabaja en la economía sumergida.

Se ha tomado como ejemplo el caso de Estonia, que utiliza un sistema obligatorio de tarjeta de identificación. Según anticipan los medios británicos, Starmer dirá que los progresistas no deben "eludir las preocupaciones de la gente" cuando hable en la Cumbre de Acción para el Progreso Global en Londres junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese. Reconociendo la preocupación que existe en torno a la inmigración descontrolada, dirá: "Durante demasiados años ha sido demasiado fácil para la gente venir aquí, caer en la economía sumergida y permanecer aquí ilegalmente". "No es una política de izquierda compasiva depender de una fuerza laboral que explota a los trabajadores extranjeros y socava los salarios justos. Cada nación necesita tener control sobre sus fronteras”, añadirá.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com