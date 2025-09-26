Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Billy Vigar, excanterano del Arsenal, tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido

Luto y conmoción en el mundo del futbol tras confirmarse al fallecimiento de Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester FC, a los 21 años.

Billy Vigar, en un partido con el filial del Arsenal en 2023

Billy Vigar, en un partido con el filial del Arsenal en 2023Getty Images

Tragedia total en el fútbol inglés después de confirmarse la noticia de la muerte de Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester FC, tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido el pasado fin de semana. A sus 21 años, Viger ha fallecido tras sufrir un golpe en la cabeza contra un muro en el partido ante el Finchley el pasado sábado en la Isthmian League Premier Division, la séptima división del fútbol inglés.

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana", informo su familia en un comunicado difundido por el Chichester FC.

Billy Vigar, que a día de hoy jugaba en el Chichester FC, fue canterano del Arsenal, club en el que aterrizó con 14 años y en el que pasó siete años, coincidiendo en las categorías inferiores de los 'Gunners' con futbolistas como Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño and Brook Norton-Cuffy. El club londinense ha despedido a Vigar con un moetivo mensaje en sus redes sociales.

Luto y conmoción en el fútbol inglés

"Todo el mundo en el Arsenal está devastado por la impactante noticia de que el exjugador de la academia Billy Vigar ha fallecido. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy", reza el comunicado del Arsenal.

"Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo -una vez dijo que el día que le seleccionamos fue el más importante de su vida- y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y con sus seres queridos en este tiempo tan difícil", añadió el Arsenal en un comunicado en su página web.

