Primera División
Oviedo - Barcelona: partido de LaLiga y resultado, en directo (0-0)
Primera parte del partido de la jornada 6 de LaLiga entre Oviedo - Barcelona. Sigue el partido de fútbol en directo y consulta todos los goles y el resultado del Oviedo vs Barcelona.
Min. 1. ¡EMPIEZA EL PARTIDOOO!
Oviedo - Barcelona: 0-0. Rueda la pelota ya en el Carlos Tartiere.
Minuto de silencio en recuerdo de Juan Mesa
Fue presidente del Real Oviedo entre 2005 y 2007.
Suena ya el himno del Oviedo en el Tartiere
Saltan los grandes protagonistas al césped. Ambientazo en un estadio de Primera.
Repasamos las ALINEACIONES OFICIALES de hoy en Oviedo
- REAL OVIEDO: Escandell, Lucas, Bailly, Carmo, Rahim, Dendoncker, Reina, Hassan, Ilyas, Cazorla y Rondón.
- BARCELONA: Joan García; Eric García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Rashford y Ferran Torres.
Bailly debuta con la camiseta del Oviedo
Paunovic apuesta por Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Cazorla, Reina; Hassan, Ilyas Chaira y Rondón.
Cazorla se estrena como titular este curso, Bailly debuta con la camiseta azul y Lucas, Reina y Ilyas Chaira son las otras novedades del Oviedo con respecto a la derrota en Elche.
El apoyo de Hansi Flick a Gavi
El entrenador del Barcelona mandó un mensaje en rueda de prensa para Gavi, quien estará entre cuatro y cinco meses de baja tras haberse sometido a una artroscopia. El técnico alemán ha dejado claro que desde el club le van a "ayudar y apoyar para que recupere su nivel".
"Tiene que trabajar duro y ser un jugador profesional. Es un jugador con un corazón enorme, muy emocional y que muere por este club. Estoy muy contento de tenerlo en mi equipo, y claro que esperamos su regreso", señaló Flick.
Hansi Flick hace solo tres cambios
Hansi Flick no ha rotado tanto como se esperaba en el Tartiere y solo hace tres cambios en su once titular: Araujo, Cubarsi y Marc Casadó son las tres novedades con respecto a la anterior jornada de un Barcelona cuyo 11 es el formado por Joan García; Eric García, Cubarsi, Araujo, Gerard Martín; Casado, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Rashford y Lewandoski.
Una racha que sostiene la ambición culé
El Barça llega en gran momento, con victoria en su debut europeo ante el Newcastle (1-2) y una goleada al Valencia (6-0). Solo cedió un empate frente al Rayo (1-1) en LaLiga. Si gana en el Tartiere, mantendrá la presión sobre el Real Madrid.
Cazorla vuelve a ser titular en LaLiga
Atención porque Cazorla no era titular en un partido de Primera División desde el 19 de julio de 2020, en plena pandemia de coronavirus.
Un Barcelona en racha y con confianza
El equipo de Hansi Flick llega con 13 puntos de 15 posibles, tras un 3-0 al Getafe bajo la lluvia. Son segundos, invictos y en buena dinámica, a solo dos puntos del líder Real Madrid. Todo ello pese a bajas importantes como la de Lamine Yamal.
También Alineación oficial confirmada del Oviedo hoy ante el Barça
¡Y conocemos el11 del Oviedo! Sale Paunovic de inicio con Escandell, Lucas, Bailly, Carmo, Rahim, Dendoncker, Reina, Hassan, Ilyas, Cazorla y Rondón.
Alineación oficial confirmada del Barcelona hoy en Oviedo
¡Tenemos once del Barcelona! Sale de inicio Flick con Joan García; Eric García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Rashford y Ferran Torres.
Solo una victoria en el regreso a Primera
El Oviedo ha sumado solo tres puntos: una victoria frente a la Real Sociedad (1-0) y cuatro derrotas contra Villarreal, Real Madrid, Getafe y Elche. Pese a todo, quieren aprovechar un posible exceso de confianza del Barça para dar un golpe.
El Real Oviedo, ilusionado ante un rival grande
El conjunto carbayón saldrá con máxima motivación ante un Barça que está en gran forma, pero al que intentarán incomodar con la energía del estadio y la necesidad de reaccionar en la tabla. El Tartiere será clave para igualar las fuerzas.
22 años después, regreso a un estadio con historia
El Barça no juega en el Carlos Tartiere desde el 7 de enero de 2001, cuando ganó por 2-3. Aquella temporada, el Oviedo sorprendió venciendo en el Camp Nou. Tras años en el ostracismo, los asturianos regresan a Primera y quieren volver a ser competitivos.
Oviedo - Barcelona: Partido de LaLiga EA Sports hoy, en directo | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy de la jornada 6 de LaLiga EA Sports entre Real Oviedo y Barcelona en directo!
Los de Hansi Flick visitan este jueves (21:30 h) al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en el cierre de la sexta jornada de la competición doméstica.
Los azulgranas buscan prolongar su buen momento, mientras que los locales sueñan con dar la campanada ante el vigente campeón para impulsarse tras un mal inicio.
Una nueva jornada de la Liga enfrenta a carbayones y culés. Sigue el Oviedo-Barcelona en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo.
