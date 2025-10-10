Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Indonesia veta los gimnastas israelíes en el Mundial de Yakarta

El Gobierno indonesio justifica la decisión en su política exterior, que rechaza cualquier relación con Israel.

El gimnasta israel&iacute; Artem Dolgopyat en los Juegos de Par&iacute;s 2024

El gimnasta israelí Artem Dolgopyat en los Juegos de París 2024EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El Gobierno de Indonesia anunció este viernes que ha vetado la entrada al país a seis gimnastas israelíes clasificados para participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebrará en Yakarta entre el 19 y el 25 de octubre.

"Esta política se alinea con los principios básicos de la política exterior de Indonesia, que enfatiza constantemente la ausencia de relaciones diplomáticas o cualquier tipo de contacto con Israel hasta que este país reconozca la independencia y la plena soberanía del Estado de Palestina", señala el comunicado emitido por el Ministerio Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Asuntos Penitenciarios.

La medida, añade el texto oficial, responde a la postura del presidente Prabowo Subianto respecto a Israel: "El presidente ha condenado enérgicamente las acciones represivas de Israel contra el pueblo palestino, particularmente en Gaza", indica el comunicado, haciendo referencia a los discursos del dirigente, incluido el pronunciado en septiembre ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Israel era uno de los 86 países con representación en el Mundial, con una delegación encabezada por Artem Dolgopyat, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, plata en París 2024 y actual campeón mundial en la modalidad de suelo.

El país con mayor población musulmana

Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y defiende el reconocimiento del Estado palestino como parte de su política exterior y su Constitución.

En mayo, el presidente Prabowo sugirió por primera vez la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con Israel si este reconoce oficialmente a Palestina. Sin embargo, la actual decisión refuerza la línea de no contacto adoptada por el Gobierno.

El veto a los deportistas israelíes recuerda lo sucedido en 2023, cuando Indonesia perdió la sede del Mundial Sub-20 de fútbol tras las presiones políticas que pedían excluir a la selección israelí del torneo, que finalmente fue trasladado a Argentina.

