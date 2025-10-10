Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De la Fuente: "Sé cómo funciona esto, pero no hay conflicto con Flick ni con el Barça por Lamine"

El seleccionador español rebaja el ruido en torno al azulgrana y dice sentirse apoyado por la RFEF: "Quiero seguir hasta nuestro Mundial de 2030".

De la Fuente, en rueda de prensa en la Ciudad del F&uacute;tbol de Las Rozas

De la Fuente, en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las RozasEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Luis de la Fuente ha cerrado este viernes cualquier debate sobre un posible enfrentamiento con el Barcelona o con Hansi Flick tras las lesiones de Lamine Yamal y Dani Olmo. El seleccionador español negó la existencia de ningún conflicto y aseguró que la relación entre ambas partes es cordial.

"De lo que ocurrió está todo dicho. Sé como funciona esto, pero no hay tal conflicto con Flick ni con el Barcelona por Lamine. Tenemos buena relación. Nos respetamos y cada uno tenemos nuestro espacio", ha señalado el riojano en rueda de prensa.

"Me siento absolutamente apoyado"

De la Fuente, que agradeció el respaldo institucional, destaca asimismo su compromiso con el proyecto de la Federación Española de Fútbol: "Me siento total y absolutamente apoyado, con contrato hasta 2028 y quiero seguir hasta nuestro Mundial de 2030. Me siento muy arropado, querido y valorado", ha añadido.

El técnico también expresó su preocupación por el elevado número de lesiones que están afectando a la selección en los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria, y deseó que no se repita en el futuro. "Lo que inquieta es que haya problemas físicos y lesiones en junio. Me gustaría tener el problema de elegir entre todos los jugadores sanos", señaló.

Dani Olmo, baja ante Georgia y Bulgaria

De la Fuente habló también sobre su vínculo personal con Dani Olmo, que se retiró del entrenamiento con molestias, y lamentó su situación: "Lo que disgusta es la lesión de cualquier futbolista, es la parte fea del fútbol y vamos a ver en qué queda lo de Dani. Le tengo muchísimo cariño por el tiempo que llevamos juntos y me duele más. Que se produzca la lesión en un sitio u otro son circunstancias desagradables que tiene el fútbol", apostilló.

La Federación ya ha anunciado que Dani Olmo será finalmente baja ante Georgia y Bulgaria: "Se la diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona".

