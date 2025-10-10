Arjan Pipa y Somrak Khamsing arrasan Madrid con su lección de Muay Thai: "Es mágico y un privilegio tenerlos aquí en España"

No todos los días se da una visita de la talla de Arjan Pipa y Somrak Khamsing, dos leyendas del Muay Thai. Ambos luchadores estuvieron presentes en Madrid para dar un seminario y los privilegiados que acudieron no sólo pudieron verlos y hablar con ellos, sino que también pudieron de aprender de primera mano sus técnicas.

El evento, organizado por Bang Rajan Events, reunió a aficionados y profesionales con dos de las mayores leyendas de este deporte. "Vamos a hacer un evento familiar, exclusivo, selecto, top... con uno de los más grandes, por no decir el más grande, maestro vivo del Muay Thai", señalaba a Antena 3 Deportes Carlos Sánchez, organizador del evento, hace solo unas semanas. ¡Y así fue!

"Es como si te da una lección Cristiano"

Todos aquellos que estuvieron presentes coincidieron en lo mismo: "Es un lujo tenerlos aquí", afirmaron. En el ámbito del Muay Thai, Pipa y Khamsing son dos nombres más que destacados, este último fue campeón de boxeo en Atlanta 96. Para comprender su magnitud, uno de los aficionados comparó sus figuras con la de de jugadores de clase mundial: "Es como si vas al Bernabéu y te da una lección Cristiano Ronaldo". Y es que la oportunidad fue única, tanto que más de uno no durmió aquella noche pensando en lo aprendido de sus ídolos.

Uno de esos apasionados fue Xavi González, un joven al que su amor por este deporte le llevó a viajar a Tailandia para aprender su cultura y el idioma, y así acercarse aún más a las raíces del Muay Thai.

"Hace unos años cuando ni siquiera sabía hablar tailandés, los miraba desde mi móvil y hoy estoy aquí. Es todo un sueño para mi", explicaba emocionado.

Tenerlos en España "es un lujo, un privilegio al alcance de todos", exclamó Carlos Sánchez, director de Bang Rajang Events. En cuanto a los luchadores tampoco hubo lugar a duda ante el gran recibimiento a su visita: "España es de lo mejor. Cuando vengo, me es muy fácil enseñar", indicó Arjan Pipa.

Arjan Pipa es especialista en la disciplina del Muay Fimeu y formador de los mejores luchadores del Muay Thai. Somrak Khamsing, campeón olímpico de boxeo en Atlanta 96, es unos de sus discípulos más destacados.

A este deporte milenario todavía le queda camino por recorrer en España, pero con su creciente popularidad, el éxito está asegurado.

