Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Lucha de brazos

Iratxe Sánchez, primera mujer española en ser subcampeona del mundo de lucha de brazos

A sus 16 años, esta deportista de Cuenca se ha proclamado subcampeona del mundo en categoría junior. Además, se consagró como campeona de Europa el pasado mes de junio.

Iratxe Sánchez, en plena competición

La joven conquense de 16 años Iratxe Sánchez, subcampeona mundial de lucha de brazos | Joaquín Albareda | Daniel Valares

Publicidad

Daniel Valares | Joaquín Albareda
Actualizado:
Publicado:

En el Campeonato del Mundo de Lucha de Brazos, celebrado en Bulgaria, han participado más de 1.700 deportistas procedentes de 57 países diferentes. Entre todos ellos, destacan y triunfan muy pocos, entre ellos Iratxe Sánchez, que a sus 16 años se proclamó subcampeona del mundo en categoría júnior con el brazo izquierdo.

En un deporte mayoritariamente de hombres, esta mujer es una de las mayores promesas de España. Para Iratxe, "esto es un deporte". "Aunque en España no lo vean como un deporte, para mí sí es un deporte", aseguraba la campeona de Europa y subcampeona del mundo a Antena 3 Deportes.

Iratxe Sánchez se ha convertido en una referente para todos sus compañeros y no solo por su destreza en la mesa de competición. La conquense estuvo trabajando en un restaurante para poder costearse el viaje a Bulgaria y poder competir. "Tuve que trabajar para poder ir a Bulgaria. No tenemos ayuda y mis padres pusieron una parte y yo otra". recuerda Iratxe.

A pesar de que este tradicional juego de bar para demostrar que uno es más fuerte que otro parezca que se trata de ejercer toda la fuerza del mundo sobre el brazo de tu oponente para ganar la ronda, la subcampeona del mundo cuenta que esa no es la clave de este deporte: "No es cuestión de fuerza. La rapidez en este deporte es lo que más cuenta".

Primera competición sin su amiga Vera

Vera Marco, compañera y amiga de Iratxe, logró el subcampeonato en el europeo con su brazo derecho, pero no pudo acudir al mundial debido a que se encontraba ingresada en el hospital.

Para Iratxe, este mundial siempre será especial, ya que a parte de conseguir un meritorio segundo puesto, ha sido la primera competición a la que no ha asistido con su compañera y amiga Vera Marco. Pero Iratxe, no tiene dudas de que volverá. "Estoy esperando a que salga del hospital, se pone a entrenar y vamos a nuevos campeonatos", afirma Iratxe.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los hermanos Pou conquistan el Pilar del Texu en libre: "¡Una vía brutal!"

Iker y Eneko Popu en el Pilar del Texu

Publicidad

Deportes

Ilia Topuria saluda a Laporte en Las Rozas

Ilia Topuria vista a la selección española en Las Rozas: "Con fe y determinación todo puede conseguirse"

Arjan Pipa y Somrak Khamsing imparten su lección magistral en Madrid

Arjan Pipa y Somrak Khamsing arrasan Madrid con su lección de Muay Thai: "Es mágico y un privilegio tenerlos aquí en España"

Iratxe Sánchez, en plena competición

Iratxe Sánchez, primera mujer española en ser subcampeona del mundo de lucha de brazos

De la Fuente, en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas
Selección española

De la Fuente: "Sé cómo funciona esto, pero no hay conflicto con Flick ni con el Barça por Lamine"

El gimnasta israelí Artem Dolgopyat en los Juegos de París 2024
Gimnasia artística

Indonesia veta los gimnastas israelíes en el Mundial de Yakarta

LaLiga y Puma, juntos para acabar con las peleas entre adultos: 'Aquí se juega a jugar'
Fútbol base

El Dragones de Lavapiés lidera la iniciativa para acabar con peleas e insultos entre adultos en el fútbol base

El 57% de los padres con hijos jugando a fútbol detecta insultos y peleas entre adultos. Ahora LaLiga y Puma impulsan la iniciativa 'Aquí se juega a jugar' por un entorno respetuoso.

La heptatleta Hanne Maudens
Atletismo

La heptatleta Hanne Maudens denuncia abusos sexuales de su entrenador: "Mi mente bloqueó lo que pasó después"

La campeona belga relata el calvario que vivió durante su carrera y los presuntos abusos sufridos en una concentración.

Medvedev en el Masters 1.000 de Shanghái

Medvedev estalla y se acuerda de Nadal: "He estado toda mi vida esperando a Rafa 55 segundos..."

Gabriel Rufián, durante una intervención en el Congreso

Rufián, sobre Marcos Llorente y Borja Iglesias: "Para muchos el primero es un simpático valiente y el segundo un provocador"

Zizou Bergs se abraza con Novak Djokovic en Shanghái

La frase de Zizou Bergs nada más perder ante Novak Djokovic en la red: "¡Tengo que dejar de idolatrarte!"

Publicidad