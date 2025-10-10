Iratxe Sánchez, primera mujer española en ser subcampeona del mundo de lucha de brazos

En el Campeonato del Mundo de Lucha de Brazos, celebrado en Bulgaria, han participado más de 1.700 deportistas procedentes de 57 países diferentes. Entre todos ellos, destacan y triunfan muy pocos, entre ellos Iratxe Sánchez, que a sus 16 años se proclamó subcampeona del mundo en categoría júnior con el brazo izquierdo.

En un deporte mayoritariamente de hombres, esta mujer es una de las mayores promesas de España. Para Iratxe, "esto es un deporte". "Aunque en España no lo vean como un deporte, para mí sí es un deporte", aseguraba la campeona de Europa y subcampeona del mundo a Antena 3 Deportes.

Iratxe Sánchez se ha convertido en una referente para todos sus compañeros y no solo por su destreza en la mesa de competición. La conquense estuvo trabajando en un restaurante para poder costearse el viaje a Bulgaria y poder competir. "Tuve que trabajar para poder ir a Bulgaria. No tenemos ayuda y mis padres pusieron una parte y yo otra". recuerda Iratxe.

A pesar de que este tradicional juego de bar para demostrar que uno es más fuerte que otro parezca que se trata de ejercer toda la fuerza del mundo sobre el brazo de tu oponente para ganar la ronda, la subcampeona del mundo cuenta que esa no es la clave de este deporte: "No es cuestión de fuerza. La rapidez en este deporte es lo que más cuenta".

Primera competición sin su amiga Vera

Vera Marco, compañera y amiga de Iratxe, logró el subcampeonato en el europeo con su brazo derecho, pero no pudo acudir al mundial debido a que se encontraba ingresada en el hospital.

Para Iratxe, este mundial siempre será especial, ya que a parte de conseguir un meritorio segundo puesto, ha sido la primera competición a la que no ha asistido con su compañera y amiga Vera Marco. Pero Iratxe, no tiene dudas de que volverá. "Estoy esperando a que salga del hospital, se pone a entrenar y vamos a nuevos campeonatos", afirma Iratxe.

