Ilia Topuria vista a la selección española en Las Rozas: "Con fe y determinación todo puede conseguirse"

Ilia Topuria, el actual monarca del peso ligero de la UFC, ha visitado este viernes a los futbolistas de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ha compartido un buen rato junto a los internacionales, Luis de la Fuente y Rafael Louzán.

"Con fe y determinación todo puede conseguirse. Os deseo mucha suerte para estos dos partidos porque vuestra suerte es la de todos", ha asegurado Topuria a los jugadores que dirige Luis de la Fuente, que le regalaron a su vez una camiseta personalizada y firmada por todos los internacionales.

Antes de su encuentro con los internacionales, El Matador fue recibido por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en el cuartel general de la actual campeona de Europa.

"🥊⚽️ ¡¡Una mañana entre campeones en Las Rozas!! El peleador @Topuriailia ha visitado la sede de la @rfef , donde ha sido recibido por su presidente, Rafael Louzán, y después se ha pasado por el entrenamiento de la @SEFutbol para saludar al grupo", informa la SeFutbol en sus redes sociales.

Minutos después la selección española de fútbol colgaba un vídeo con las imágenes del encuentro entre el luchador de MMA y los campeones de Europa de fútbol.

La selección española tuvo que retrasar anoche su viaje a Elche de este viernes al sábado por la alerta roja por las intensas lluvias que afectan a la provincia de Alicante, a donde tiene previsto viajar mañana tras recibir el visto bueno de la UEFA. España lidera su grupo de clasificación para el Mundial 2026 y, en este parón internacional, se va a medir a Georgia (Estadio Manuel Martínez Valero) y a Bulgaria (Estadio José Zorrilla) el sábado 11 y el martes 14 de octubre.

Los de Luis de la Fuente son los líderes del Grupo 3 con 6 puntos, por delante de Georgia y Turquía, ambas con tres puntos. Bulgaria es colista sin haber puntuado tras los dos primeros partidos.

