El Dragones de Lavapiés lidera la iniciativa para acabar con peleas e insultos entre adultos en el fútbol base

El fútbol base tiene su propia batalla para acabar con la presión, los insultosy las faltas de respeto. Con el objetivo de erradicar esos comportamientos y recuperar el verdadero espíritu del deporte, LaLiga y Puma han presentado la iniciativa 'Aquí se juega a jugar'. Un proyecto que busca promover un entorno sano y educativo en el fútbol formativo.

El club Dragones de Lavapiés será el abanderado de esta campaña, que beneficiará a más de 4.000 niños y padres de toda España. Junto a ellos participarán otros seis equipos que recibirán equipaciones exclusivas, formación en valores y encuentros con futbolistas profesionales.

"Los padres deben ir al campo a animar"

El proyecto surge tras un estudio realizado por LaLiga y Puma entre más de 1.200 padres que revela que el 57% ha presenciado insultos o peleas entre adultos en partidos de fútbol base y más del 45% reconoce la existencia de frecuentes situaciones de odio.

Durante la presentación, figuras como Fernando Morientes y Miguel Ángel Moyá respaldaron la iniciativa y destacaron la importancia del entorno familiar.

"Los niños van a jugar, no a pasarlo mal", ha explicado Fernando Morientes en exclusiva para Antena 3 Deportes. "Los padres deben ir al campo a animar, no a presionar. Los niños van a jugar, no a pasarlo mal", añadió Morientes.

El exdelantero también subrayó que el respeto debe ser la base de cualquier deporte: "Hay que inculcar compañerismo, inclusión y disfrute. Solo así el fútbol será una escuela de la vida".

El objetivo de esta nueva iniciativa

Con 'Aquí se juega a jugar', LaLiga y Puma buscan que los niños vuelvan a disfrutar del fútbol sin miedo ni presión, recordando que lo más importante no es ganar, sino aprender y divertirse.

