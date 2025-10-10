Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Dragones de Lavapiés lidera la iniciativa para acabar con peleas e insultos entre adultos en el fútbol base

El 57% de los padres con hijos jugando a fútbol detecta insultos y peleas entre adultos. Ahora LaLiga y Puma impulsan la iniciativa 'Aquí se juega a jugar' por un entorno respetuoso.

LaLiga y Puma, juntos para acabar con las peleas entre adultos: 'Aquí se juega a jugar'

LaLiga y Puma, juntos para acabar con las peleas entre adultos: 'Aquí se juega a jugar'

Paula Fernández
Publicado:

El fútbol base tiene su propia batalla para acabar con la presión, los insultosy las faltas de respeto. Con el objetivo de erradicar esos comportamientos y recuperar el verdadero espíritu del deporte, LaLiga y Puma han presentado la iniciativa 'Aquí se juega a jugar'. Un proyecto que busca promover un entorno sano y educativo en el fútbol formativo.

El club Dragones de Lavapiés será el abanderado de esta campaña, que beneficiará a más de 4.000 niños y padres de toda España. Junto a ellos participarán otros seis equipos que recibirán equipaciones exclusivas, formación en valores y encuentros con futbolistas profesionales.

"Los padres deben ir al campo a animar"

El proyecto surge tras un estudio realizado por LaLiga y Puma entre más de 1.200 padres que revela que el 57% ha presenciado insultos o peleas entre adultos en partidos de fútbol base y más del 45% reconoce la existencia de frecuentes situaciones de odio.

Durante la presentación, figuras como Fernando Morientes y Miguel Ángel Moyá respaldaron la iniciativa y destacaron la importancia del entorno familiar.

"Los niños van a jugar, no a pasarlo mal", ha explicado Fernando Morientes en exclusiva para Antena 3 Deportes. "Los padres deben ir al campo a animar, no a presionar. Los niños van a jugar, no a pasarlo mal", añadió Morientes.

El exdelantero también subrayó que el respeto debe ser la base de cualquier deporte: "Hay que inculcar compañerismo, inclusión y disfrute. Solo así el fútbol será una escuela de la vida".

El objetivo de esta nueva iniciativa

Con 'Aquí se juega a jugar', LaLiga y Puma buscan que los niños vuelvan a disfrutar del fútbol sin miedo ni presión, recordando que lo más importante no es ganar, sino aprender y divertirse.

