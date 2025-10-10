Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nueva baja en España: Dani Olmo se pierde los partidos ante Georgia y Bulgaria por "una lesión muscular"

El futbolista catalán abandonará la concentración en Las Rozas este sábado, día en el que regresará a Barcelona.

Dani Olmo, en un entrenamiento en Las Rozas

Dani Olmo, en un entrenamiento en Las RozasEfe

La selección española de fútbol ha informado este viernes que Dani Olmo será baja para los partidos ante Georgia y Bulgaria después de que se le haya detectado "una lesión muscular" en su pierna izquierda.

"Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión. El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda", detalla la RFEF en un comunicado.

Dani Olmo se ha sometido a pruebas médicas y "se le ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona".

El futbolista de Terrasa regresará a la Ciudad Condal este sábado, el mismo día que el resto de internacionales viajará a Elche para medirse a Georgia en el Estadio Martínez Valero.

"Se le han realizado unas pruebas complementarias y se le ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la Selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana", informa la RFEF.

Dani Olmo se suma de esta manera a una gran lista de bajas que sufre el seleccionador Luis de la Fuente, que no podrá contar ante Georgia y Bulgaria con Dani Carvajal, Dean Huijsen, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Fermín López, Gavi, Lamine Yamal o Nico Williams.

