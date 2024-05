Jaime Alcaraz, hermano menor de Carlos Alcaraz, participa en el 'Rafa Nadal Tour' en Gran Canaria

El Rafa Nadal Tour llega por tercer año a Gran Canaria. Un circuito juvenil de tenis solidario cuyos beneficios van destinados a los proyectos que la Fundación Rafa Nadal tiene en España y en la India. El importe íntegro de las inscripciones de los más de trescientos participantes se destina al funcionamiento de los proyectos, a través de la web de la fundación: www.fundacionrafanadal.org.

“Es un jugador habilidoso y talentoso. Es muy joven y tiene mucho camino que hacer, el tiempo dirá”

El tour se creó con el objetivo de completar la competición deportiva con una vertiente educativa y este año, con un incremento de casi 100 deportistas más que en la pasada edición de 2023, se convierte de nuevo en el torneo solidario de tenis por excelencia a nivel nacional. El circuito está dirigido a las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 en las modalidades masculina y femenina, puntuable para el Máster final que se celebrará en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca, y que contará con los mejores exponentes de España.

Las instalaciones de la ‘Tennis Academy El Cortijo’ en el municipio grancanario de Telde, acogen la etapa canaria de esta undécima edición del Rafa Nadal Tour By Santander, del 18 al 26 de mayo, con la participación de más de 300 tenistas de 20 nacionalidades. Entre ellos destaca la presencia de Jaime Alcaraz, hermano de Carlos Alcaraz, actualmente con el tercer puesto en la clasificación ATP. Jaime Alcaraz ya puede presumir de haber logrado el mismo título que conquistó su hermano hace unos años, el sub 12 del Rafa Nadal Tour del año pasado.

Con los pies en el suelo

Este año Jaime participa en la categoría sub 14, donde ha ganado el primer partido 6-3 y 6-4 al canario de ascendencia serbia, Kris Vranes, y espera poder llegar a la gran final de esta etapa el domingo 26 de mayo. El pequeño de los Alcaraz parece tener los pies en el suelo y pretende ir poco a poco y ver hasta donde puede llegar con objetivos bastante asequibles teniendo en cuenta su potencial. “Él quiere ser uno más y pasar desapercibido”, dice su entrenador Ramón Abenza. “Es un jugador habilidoso y talentoso. Es muy joven y tiene mucho camino que hacer, el tiempo dirá”, afirma Abenza, que asegura que “es muy fácil trabajar con él”.

Junto a Jaime Alcaraz participan otras jóvenes promesas como el tinerfeño Stefan Sangichev, el grancanario Álvaro Monzón o el australiano Austin Feltham en la modalidad masculina; y la pucelana Ainara Jiménez y las grancanarias, Gabriela Paun y Lucía Rodríguez, en la categoría femenina. La cantera canaria dejará huella con casi 130 participantes, lo que supone más de un 40% del total de inscritos. El circuito Rafa Nadal Tour By Santander recorre un total de siete sedes en nuestro país: Gran Canaria, Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, Gijón, y el broche de oro en el Máster final que se celebrará en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca.

