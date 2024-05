Vinicius alucina con el último truco de 'fut-tenis' de Carlos Alcaraz: "Tienes cositas"

Vinicius Jr, estrella del Real Madrid y posible candidato al próximo Balón de Oro 2024, ha reaccionado en redes sociales al último truco de Carlos Alcaraz en una pista de tenis. Y no, no ha sido relacionado con el deporte de la raquea sino con el fútbol, otra de las grandes pasiones del murciano, que en eso también se parece a su ídolo Rafa Nadal: madridista y amante del fútbol.

Trucazo de Alcaraz imitando a Ons Jabeur

Muy conocidos son los trucos y la enorme facilidad del balear con el deporte rey, prácticamente en cada entrenamiento deja alguna perlita en forma de control o cabriola con la pelotita de tenis. No obstante, ahora ha sido el turno del número 3 del mundo, que ha decidido 'copiar' a la tenista tunecina Ons Jabeur y hacer un par de toques con los pies para después elevarse la pelota y ejecutar un saque de tenis. La tenista africana lo hace a la perfección, prácticamente igual que el de El Palmar, que ha recibido un comentario muy especial del crack brasileño del Real Madrid.

Vinicius: "Tienes cositas"

"Tienes cositas", le dijo el carioca, y la respuesta de Carlitos no se hizo esperar: "Cuidado que no coja el 9 del Madrid", decía con varios emojis. Incluso la tenista canadiense Bianca Andreescu se unió al reto: "Mi turno", decía la campeona del US Open 2019.

"Cuidado que no coja el 9 del Real Madrid"

Alcaraz se encuentra en estos momentos entrenando en su Murcia natal a la espera de viajar a París para disputar el segundo Grand Slam de la temporada: Roland Garros, donde defiende las semifinales del año pasado ante Novak Djokovic, día en el que cayó ante el serbio en cuatro sets después de acalambrarse en pleno encuentro.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, además, está recuperándose como puede de la lesión en el antebrazo derecho que se le 'reprodujo' en el Mutua Madrid Open (perdió en cuartos ante Rublev) y que le obligó a perderse el Masters de Roma para centrarse en el major francés, que arrancará de forma oficial el próximo 20 de mayo, aunque el cuadro principal arrancará el 26.

Bajas y dudas para Roland Garros

Roland Garros no contará con tres jugadores importantes: Lehecka, Cilic ni Facundo Díaz Acosta, pero la posible gran baja podría ser la del tenista italiano Jannik Sinner, al que parece ser que los médicos le recomiendan guardar un reposo prolongado para no agravar su lesión en la cadera, que podría convertirse en crónica si no se la trata bien. A la cita en la capital francesa sí acudirán, en principio, el resto de favoritos, incluido Rafa Nadal, que pese a que no ha confirmado su presencia (no jugó el año pasado por lesión) parece que sí lo jugará a pesar de no llegar en su mejor momento: 7 victorias y 4 derrotas en los cuatro torneos que ha disputado esta temporada (Brisbane, Barcelona, Madrid y Roma). Djokovic, que también llegará con dudas a París, ha decidido apuntarse al ATP 250 de Ginebra para ganar confianza antes de defender el título.

