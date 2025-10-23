Horacio Llorens cumple su gran sueño: volar con su parapente sobre lugares icónicos de Egipto

El piloto español Horacio Llorens, seis veces campeón del mundo de parapente acrobático, ha completado un proyecto audiovisual en Egipto que le ha llevado a sobrevolar algunos de los monumentos más emblemáticos del país. La iniciativa, que venía preparando desde hace tiempo, consistía en documentar desde el aire enclaves arqueológicos de primer nivel, entre ellos las pirámides de Giza, los templos de Luxor y el curso medio del río Nilo.

"Dese tierra es increíble ver todos esos monumentos, pero poder volarlos... ¡guau! El regalo que me ha hecho Egipto para toda la vida, Sobrecoge cuando vuelas en un sitio así. Es alucinante", explica Horacio Llorens a Antena 3 Deportes.

Ha cumplido un sueño que tenía desde niño

El objetivo, según explicó su entorno, era captar imágenes inéditas de estos lugares desde la perspectiva del vuelo libre, combinando técnica de alto nivel deportivo y divulgación del patrimonio. La expedición contó con autorización oficial y asistencia logística en tierra, tanto para el rodaje como para la seguridad operativa, dadas las restricciones habituales sobre espacios arqueológicos protegidos.

Durante los primeros días, el desarrollo fue según lo previsto. Llorens completó varios vuelos al amanecer y al atardecer, aprovechando ventanas meteorológicas óptimas y documentando el paisaje monumental desde gran altura. Las grabaciones obtenidas formarán parte de un documental en fase de producción.

El vuelo nocturno sobre las Pirámides: lo más espectacular

Son muchos los escenarios icónicos sobre los que Horacio ha volado. Los míticos templos de Karnak y Luxor, le dejaron sin aliento: "Llegar por la avenida de las esfinges volando raso a la fachada de Luxor y girar justo en el obelisco...impresionante".

Pero fue el vuelo nocturno sobre las Pirámides lo que más le ha impresionado. "Volar las Pirámides de noche es algo fuera de lo normal", recuerda Horacio Llorens.

"Tuvimos una suerte inmensa: nos dieron permiso y pudimos hacer prácticamente todo lo que quisimos. Y a mí, cuando me dan permiso, me suelto la melena", asegura Horacio Llorens.

Sin embargo, en la última fase del proyecto, cuando realizaba un vuelo de baja cota en una zona montañosa cercana al Valle de los Reyes, se vio afectado por una fuerte corriente térmica y sufrió un aterrizaje brusco en un cañón estrecho.

"Una térmica muy agresiva impactó contra mi vela colapsándola completamente. No tuve más opción que aterrizar intentando minimizar el impacto. Es un mundo invisible el mundo de parapente: el viento no lo ves, la térmica no la ves", asegura Horacio Llorens.

El accidente le provocó lesiones que obligaron a su evacuación. Estuvo cuatro días esperando en Luxor a que le recogiera un avión medicalizado que le llevara a Mallorca, su lugar de residencia.

