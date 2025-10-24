Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lamine Yamal, sobre el Real Madrid: "Roban, se quejan, hacen cosas que no sé..."

El delantero del Barcelona incendia la previa del clásico con unas explosivas declaraciones antes de visitar el Bernabéu.

El futbolista del Bar&ccedil;a Lamine Yamal

El futbolista del Barça Lamine YamalGetty

A menos de tres días de jugarse el Clásico en el Santiago Bernabéu, Lamine Yamal calentó y mucho el duelo ante el Real Madrid con unas sorprendentes y polémicas declaraciones en el Chup Chup de la Kings League junto a Ibai Llanos y Gerard Piqué. La estrella culé es preguntada por si para él "Porcinos es el Madrid, ¿no?" y el delantero de 18 años decide soltar la bomba...

"Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...", asegura Lamine Yamal. Unas palabras que provocan la reacción de sorpresa de Ibai Llanos: "¿El Madrid roba?"

"Hombre, a ver, a ver...", contesta Lamine Yamal con una sonrisa. Mientras que Gerard Piqué interviene para apoyar al jugador del Barcelona: "Esto no es discutible"

La polémica no quedó ahí y Lamine Yamal volvió a generar el debate al recordar la goleada del año pasado en Liga en el Bernabéu, cuando el Barça de Hansi Flick destrozó al Madrid en el Bernabéu (0-4) en la primera vuelta.

"No pienses mucho que vas a perder", le advierte Lamine Yamal a Ibai Llanos, que le contesta: "Y tú tienes que marcar en el Bernabéu". Pero el joven delanteró culé no se corta y replica al streamer: "Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?"

"Sí, pero tienes que marcar el domingo. Vas a perder, pero bueno. ¿Vas a marcar el domingo o no?", rebate Ibai Llanos. Y, en ese momento, Lamine Yamal no lo duda: "¿Tú que crees? La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4".

Ibai Llanos le pregunta a Lamine: "¿Entonces crees que este domingo 0-4?". "No, yo no he dicho eso, pero puede ser", replica Lamine Yamal con una medio sonrisa en la cara.

La temporada pasada el Barcelona se impuso en los cuatro clásicos que se jugaron: dos en Liga (0-4 y 4-3), la final de la Supercopa de España (5-2) y la final de la Copa del Rey (3-2).

