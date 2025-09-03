Sinner explica su relación con Alcaraz: "Una cosa es ser un buen tenista y otra es ser una buena persona"

Jannik Sinner, el gran rival generacional de Carlos Alcaraz, habló en el US Open sobre relación con el murciano: "El tenis es muy importante y depende también de cuánto seas capaz de sacrificarte por el deporte. Pero sí, creo que es agradable simplemente estar ahí. Una cosa es ser un buen tenista. Otra es ser una buena persona. Dos cosas diferentes y creo ambos tenemos un poco de ambas, lo que es fantástico", declaró Sinner en rueda de prensa tras aplastar a Alexander Bublik por un contundente 6-1, 6-1 y 6-1.

"Somos enemigos cuando entramos a la pista para intentar jugar nuestro mejor tenis, pero ahí termina todo"

"Creo que tenemos una buena amistad, así que fuera de la pista es genial ver que esto es posible, no es que tengamos que ser enemigos también fuera de la pista. Por supuesto, somos enemigos cuando entramos a la pista para intentar jugar nuestro mejor tenis, pero ahí termina todo. Después del apretón de manos todo vuelve a estar bien, y es genial verlo", abundó el número 1 del mundo.

Destacó asimismo Jannik Sinner que parte del equilibrio de ambos tenistas se debe a los equipos que les asesoran y acompañan: "Tenemos grandes equipos a nuestro alrededor. También tenemos una vida normal fuera del tenis, lo que significa que le encanta jugar al golf. Yo tengo mis pasiones, al mismo tiempo entrenamos muy duro y tenemos el equipo que nos apoya y que es muy honesto con nosotros", explicó.

25 victorias seguidas en pista rápida en Grand Slam

Con esta victoria, Sinner suma 25 triunfos consecutivos en pistas rápidas de Grand Slam, tras conquistar las dos últimas ediciones del Open de Australia y la última del US Open. Más allá del título, también está en juego el número 1 mundial, que defiende frente a Carlos Alcaraz, su gran rival. Para conservarlo, el italiano deberá mejorar el resultado del murciano en Nueva York. "Voy a intentar arruinar una final Alcaraz‑Sinner", ha bromeado Djokovic, próximo rival del español en semifinales del torneo.

