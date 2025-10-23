Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El asesino de John Lennon revela los motivos detrás del crimen

Mark David Chapman admite ante la junta de libertad condicional que mató al exBeatle por un deseo egoísta de "ser alguien".

Ángel Granero
Mark David Chapman, asesino de John Lennon, admitió recientemente ante la junta de libertad condicional que mató al músico por un patético deseo de "ser alguien", según The New York Post. La declaración se produjo días antes del 45º aniversario del homicidio.

Chapman, de 70 años, recordó que su crimen "fue completamente egoísta" y que estaba impulsado por la popularidad de Lennon. "Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta", explicó durante la audiencia en el Green Haven Correctional Facility del condado de Dutchess, Nueva York.

El asesino confeso aseguró que buscaba notoriedad. "Quería ser famoso, ser algo que no era. Y luego me di cuenta de que había un objetivo aquí: no tenía que morir; podía ser alguien. Había caído tan bajo", relató, según la transcripción obtenida por The New York Post.

Historial y rechazo de libertad

El 8 de diciembre de 1980, Chapman, entonces de 25 años, disparó cuatro veces a Lennon frente al edificio Dakota, en Manhattan, mientras el músico se encontraba junto a Yoko Ono. Horas antes, Lennon había accedido a firmarle un álbum. Chapman fue arrestado en el lugar y condenado a cadena perpetua.

En su decimocuarto intento de obtener la libertad condicional, la junta concluyó que Chapman no mostró "remordimiento genuino ni empatía significativa" hacia su víctima, rechazando nuevamente su solicitud.

Obsesión y planificación

Chapman confesó que viajó desde Hawái a Nueva York meses antes con el plan de asesinar a Lennon, inspirado por Holden Caulfield, protagonista de 'El guardián entre el centeno'. Lo esperó durante varias noches frente al edificio Dakota hasta el 8 de diciembre, cuando finalmente consumó su crimen.

A lo largo de más de cuatro décadas en prisión, Chapman ha reiterado sus disculpas en distintas audiencias, pero sin éxito en lograr la libertad condicional.

