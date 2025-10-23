Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Familia real

Oviedo recibe a los Reyes y sus hijas en la antesala de los Premios Princesa de Asturias 2025

Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden el concierto inaugural en el Auditorio Príncipe Felipe, marcado por la ovación del público y la interpretación de piezas de Brahms y Dvořák.

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y de la infanta Sofía

Oviedo recibe a los Reyes y sus hijas | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, llegaron este jueves a Oviedo para asistir al XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias, el primero de los actos oficiales que preceden a la entrega de los galardones. La Familia Real fue recibida entre gaitas, aplausos y muestras de cariño por los ciudadanos reunidos en los alrededores del Auditorio Príncipe Felipe.

El concierto, titulado 'Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX', comenzó poco después de las 19.00 horas, tras la llegada de la Familia Real, que fue recibida con una ovación. Como es tradición, este evento marca el inicio de la Semana de los Premios Princesa de Asturias, que culminará este viernes con la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor.

Oviedo da la bienvenida a la Familia Real

A su llegada, los Reyes y sus hijas posaron junto a las principales autoridades del Principado: el presidente Adrián Barbón, la delegada del Gobierno Adriana Lastra y el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli. También estuvo presente la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández.

El concierto inaugural fue interpretado por la Orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, bajo la dirección de Lucas Macías. En el programa figuraban obras como la'Obertura trágica' y 'La canción del destino' de Johannes Brahms, así como las 'Danzas eslavas' y el 'Te Deum' de Antonín Dvořák. Las interpretaciones contaron con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica, muy aplaudidos por el público.

Inicio de los actos de los Premios Princesa de Asturias

El concierto marca el comienzo de la agenda de la Familia Real en Asturias. Este viernes, los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía participarán en diversas audiencias institucionales con los premiados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo y los galardonados con las Medallas de Asturias e Hijos Predilectos y Adoptivos 2025. La jornada culminará con la esperada ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor, a partir de las 18.30 horas.

El evento de esta noche finalizó con el "Asturias, patria querida", interpretado por el coro y coreado en pie por los asistentes, incluida la Familia Real. Con este acto, Oviedo da el pistoletazo de salida a un fin de semana de celebración cultural y de reconocimiento al talento internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

España se suma al programa de la OTAN de comprar armamento a EEUU para Ucrania

Pedro Sánchez en Bruselas

Publicidad

España

Cayuco con inmigrantes en medio del mar cerca de las Islas Canarias

El Supremo otorga 15 días "improrrogables" al Gobierno para acoger a los menores migrantes en Canarias

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y de la infanta Sofía

Oviedo recibe a los Reyes y sus hijas en la antesala de los Premios Princesa de Asturias 2025

El presidente de Enusa y exgerente del PSOE, Mariano Moreno,

El exgerente del PSOE se niega a declarar en el Senado y el PP vaticina que saldrá del Supremo como investigado

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes
PSOE

La gerente del PSOE admite que Sánchez "ha podido" cobrar en efectivo y recalca que el origen del dinero fue "lícito"

Puigdemont reunirá el lunes a la ejecutiva de Junts en Perpignan (Francia) en pleno pulso con el PSOE
¿Fin pacto Junts-PSOE?

Puigdemont reunirá a Junts en Francia para valorar la posibilidad de romper con el PSOE

Antonio Tejero
Muerte

Antonio Tejero, autor del golpe de Estado del 23-F, en estado crítico

Aunque en un primer momento se informó de su fallecimiento, la familia lo ha desmentido a Antena 3 Noticias.

Pedro Sánchez en Bruselas
GOBIERNO

Pedro Sánchez pide "tiempo" a Junts para cumplir los acuerdos: "Algunos no dependen en exclusiva del Gobierno"

El presidente afirma que a Cataluña le "sienta bien" el Gobierno de coalición.

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANA

La Audiencia de Valencia ordena que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, declare como testigo

Pedro Sánchez en Bruselas

España se suma al programa de la OTAN de comprar armamento a EEUU para Ucrania

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre Puigdemont: "El prófugo teme sufrir un descalabro electoral y da orden de alejarse de Sánchez"

Publicidad