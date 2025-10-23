Oviedo recibe a los Reyes y sus hijas en la antesala de los Premios Princesa de Asturias 2025

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, llegaron este jueves a Oviedo para asistir al XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias, el primero de los actos oficiales que preceden a la entrega de los galardones. La Familia Real fue recibida entre gaitas, aplausos y muestras de cariño por los ciudadanos reunidos en los alrededores del Auditorio Príncipe Felipe.

El concierto, titulado 'Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX', comenzó poco después de las 19.00 horas, tras la llegada de la Familia Real, que fue recibida con una ovación. Como es tradición, este evento marca el inicio de la Semana de los Premios Princesa de Asturias, que culminará este viernes con la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor.

Oviedo da la bienvenida a la Familia Real

A su llegada, los Reyes y sus hijas posaron junto a las principales autoridades del Principado: el presidente Adrián Barbón, la delegada del Gobierno Adriana Lastra y el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli. También estuvo presente la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández.

El concierto inaugural fue interpretado por la Orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, bajo la dirección de Lucas Macías. En el programa figuraban obras como la'Obertura trágica' y 'La canción del destino' de Johannes Brahms, así como las 'Danzas eslavas' y el 'Te Deum' de Antonín Dvořák. Las interpretaciones contaron con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica, muy aplaudidos por el público.

Inicio de los actos de los Premios Princesa de Asturias

El concierto marca el comienzo de la agenda de la Familia Real en Asturias. Este viernes, los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía participarán en diversas audiencias institucionales con los premiados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo y los galardonados con las Medallas de Asturias e Hijos Predilectos y Adoptivos 2025. La jornada culminará con la esperada ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor, a partir de las 18.30 horas.

El evento de esta noche finalizó con el "Asturias, patria querida", interpretado por el coro y coreado en pie por los asistentes, incluida la Familia Real. Con este acto, Oviedo da el pistoletazo de salida a un fin de semana de celebración cultural y de reconocimiento al talento internacional.